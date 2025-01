La telenovela è finita: Vlahovic vola nella Capitale

Calciomercato Juventus, adesso, il club è intenzionato a fare sul serio per il bomber bianconero e potrebbe, quindi, volare nella Capitale.

L’Arsenal si prepara a muoversi sul mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Rudy Galletti, il centravanti serbo della Juventus è il profilo prioritario individuato da Mikel Arteta per rinforzare l’attacco dei Gunners.

Il tecnico spagnolo avrebbe deciso di puntare su Vlahovic piuttosto che concentrarsi su un sostituto diretto per Bukayo Saka, la cui assenza si prolungherà fino a marzo a causa di un infortunio. La scelta del serbo conferma la volontà dell’Arsenal di aggiungere un terminale offensivo di livello internazionale, capace di garantire gol e solidità nella seconda parte della stagione.

Arteta vuole subito Vlahovic: l’Arsenal fa sul serio

L’attaccante della Juventus resta uno dei nomi più ambiti in Europa. La Juventus, dal canto suo, potrebbe valutare un’eventuale cessione solo di fronte a un’offerta consistente, considerato il peso di Vlahovic nel progetto di Thiago Motta.

Se l’accordo per Vlahovic non dovesse concretizzarsi, l’Arsenal avrebbe già pronte alcune alternative per colmare l’assenza di Saka. Tra i nomi citati figurano Mbeumo, Bynoe-Gittens e Sané, esperto esterno offensivo attualmente in forza al Bayern Monaco.

