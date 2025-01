Calciomercato, scambio in attacco: intreccio con l’ex Juve

Calciomercato Juventus, adesso lo scambio in attacco diventa reale. Ecco come cambiano le carte in tavola per i bianconeri.

Il Manchester United starebbe preparando uno scambio sorprendente per affrontare la crisi in attacco: Marcus Rashford, stella inglese in difficoltà, potrebbe essere ceduto al Napoli in cambio di Victor Osimhen, bomber nigeriano in prestito al Galatasaray.

Valutato circa 60 milioni di sterline, Rashford ha rifiutato offerte astronomiche dall’Arabia Saudita – fino a 675.000 sterline a settimana – per rilanciare la sua carriera e mantenere vive le ambizioni con la nazionale inglese. L’attaccante 27enne spera in un trasferimento in Europa, dove potrebbe tornare protagonista e dimostrare il suo valore. Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli ed ex manager del Tottenham, sarebbe interessato a riportare Rashford ai suoi standard migliori, vedendo in lui un potenziale rinforzo per i partenopei, attualmente secondi in Serie A.

Rashford per Osimhen: scambio in attacco

La stagione del Manchester United è complicata: al 14° posto in Premier League, la squadra di Ruben Amorim è in piena lotta per evitare la retrocessione. Amorim, che ha escluso Rashford nelle ultime cinque partite, cerca soluzioni per risolvere i problemi offensivi, con il club che ha perso tre delle ultime quattro gare di campionato.

Osimhen, con una clausola rescissoria all’attivo, è il nome caldo per i Red Devils. L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, ha già dimostrato il suo valore al Napoli, segnando 65 gol in 108 partite di Serie A dal 2020.

Lo scambio Rashford-Osimhen avrebbe il potenziale per rilanciare entrambe le squadre. Il Manchester United otterrebbe un attaccante prolifico per risolvere la sterilità offensiva, mentre Rashford potrebbe trovare nuova linfa al Napoli, dove già militano gli ex compagni Romelu Lukaku e Scott McTominay. Antonio Conte, noto per la sua capacità di valorizzare giocatori in difficoltà, potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare il potenziale di Rashford al Napoli. Allo stesso tempo, lo United sarebbe pronto a rompere la promessa di non acquistare giocatori dallo Sporting Lisbona prima dell’estate, considerando Viktor Gyökeres come alternativa a Osimhen nel caso la trattativa non si concretizzi. Con il mercato di gennaio alle porte, questo scambio potrebbe diventare uno dei colpi più sorprendenti e significativi della stagione.