Calciomercato Juventus, scambio nella Capitale: così arriva il nuovo bomber

Adesso la situazione per il bomber potrebbe ‘risolversi’ con uno scambio ai vertici. Ecco cosa potrebbe succedere.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe profilarsi uno scenario di mercato affascinante tra Juventus e Paris Saint-Germain, con Dusan Vlahovic e Kolo Muani al centro dell’operazione. Il club parigino, infatti, sarebbe interessato al centravanti serbo, mentre i bianconeri vedrebbero nel nazionale francese la soluzione ideale per rinforzare l’attacco.

A Torino, Dusan Vlahovic è stato finora imprescindibile per Thiago Motta, ma l’assenza di alternative valide in attacco ha limitato le opzioni tattiche dell’allenatore. Il serbo, però, continua ad attirare l’attenzione dei top club europei, e il Psg potrebbe rappresentare una destinazione concreta. Con l’addio di Mbappé ancora da assorbire, il club dell’emiro del Qatar è alla ricerca di un attaccante di peso, e Vlahovic, con il suo stipendio da 12 milioni netti e il suo profilo tecnico, sarebbe una soluzione ideale per il progetto parigino.

Vlahovic a Parigi: così si sblocca Kolo Muani alla Juventus

L’interesse reciproco tra Juventus e Psg potrebbe facilitare un’operazione che, altrimenti, si scontrerebbe con ostacoli economici significativi. Kolo Muani, infatti, è costato al Psg 95 milioni di euro nell’estate del 2023, e il club parigino non intende svalutare il suo investimento. Tuttavia, l’attaccante francese è ormai ai margini del progetto di Luis Enrique, che non lo considera compatibile con i suoi schemi tattici.

Secondo alcune indiscrezioni, si starebbe valutando l’ipotesi di un prestito con riscatto obbligatorio, una soluzione che potrebbe rendere l’operazione più accessibile per i bianconeri. Inoltre, l’ingaggio di Kolo Muani, stimato in circa 5,5 milioni di euro netti, sarebbe più sostenibile rispetto a quello di Vlahovic, rendendolo una pedina interessante per il reparto offensivo juventino.

Il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, e il consigliere sportivo del Psg, Luis Campos, vantano ottimi rapporti, e ciò potrebbe facilitare una trattativa complessa. Campos, che aveva già sondato la situazione di Vlahovic due anni fa, è tornato alla carica per il serbo, vedendo in lui il profilo ideale per guidare l’attacco parigino in Champions League. Nonostante l’urgenza dichiarata da Giuntoli sia quella di rinforzare la difesa, la Juventus non ha mai smesso di guardarsi intorno per trovare un attaccante che possa garantire alternative e soluzioni a Thiago Motta. Oltre a Kolo Muani, i bianconeri hanno valutato il profilo di Joshua Zirkzee, attualmente in difficoltà al Manchester United, ma la pista che porta al francese del Psg resta la più intrigante, soprattutto se legata all’eventuale cessione di Vlahovic.