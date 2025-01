Il Manchester City ‘saccheggia’ la Juve: addio al pupillo di Motta

Addio ad un pupillo di Motta, ci mette lo zampino la squadra di Pep Guardiola, il Manchester City: tutti i dettagli della situazione.

TBR Football ha rivelato con un indiscrezione che il Manchester City sta considerando un importante colpo di mercato per rafforzare la propria difesa. Il club inglese sarebbe pronto a fare un’offerta per Nicolò Savona, giovane talento della Juventus, durante la finestra di trasferimento di gennaio.

La decisione del Manchester City di puntare su Savona arriva dopo una prima parte di stagione tutt’altro che brillante dal punto di vista difensivo. Nonostante il loro status di campioni in carica, la squadra di Pep Guardiola ha già subito 27 gol in Premier League, più di qualsiasi altra squadra attualmente tra le prime sei della classifica. Incredibilmente, i Citizens hanno incassato più reti del Manchester United, che si trova al 14° posto, dimostrando quanto sia vulnerabile il reparto arretrato.

Il City fa sul serio: Savona già a gennaio?

Con Ruben Dias e John Stones spesso fuori per infortunio e Aymeric Laporte trasferito al Al-Nassr la scorsa estate, Guardiola ha dovuto fare affidamento su soluzioni di emergenza, ma i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Ecco perché l’allenatore catalano sta cercando rinforzi giovani e promettenti come Savona.

Nicolò Savona, 21 anni, è uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, si è affermato anche in prima squadra, collezionando già 17 presenze. La sua versatilità, unita a doti difensive solide e capacità di supportare l’attacco, lo rende un profilo ideale per il gioco di Guardiola.

Savona è considerato il futuro della difesa bianconera, un giocatore destinato a essere una colonna portante per gli anni a venire. Tuttavia, il Manchester City potrebbe mettere sul tavolo un’offerta irrinunciabile, testando la volontà della Juventus di trattenere il proprio gioiello. Convincere la Juventus a cedere Savona non sarà semplice. I bianconeri vedono nel giovane difensore un elemento chiave per il presente e il futuro della squadra. Tuttavia, un’offerta economica importante potrebbe cambiare le carte in tavola. Si parla di una possibile proposta da parte del City vicina ai 40 milioni di euro, una cifra che potrebbe far riflettere la dirigenza juventina, staremo a vedere cosa succederà ma, certamente, il giovane si è dimostrato fondamentale per il nuovo tecnico Thiago Motta che se non se ne priverà facilmente.