Colpo di scena Juventus: offerta choc per Vlahovic

Adesso l’offerta per l’attaccante della Juventus potrebbe arrivare. Ecco di cosa si tratta. Tutti i dettagli della situazione.

L’Arsenal è stato colpito da una grave tegola: Gabriel Jesus ha riportato un serio infortunio al ginocchio durante la partita di FA Cup contro il Manchester United. Le prime analisi parlano di una possibile rottura del legamento crociato, che metterebbe fine anzitempo alla stagione del brasiliano. Un colpo duro per i Gunners, che nelle ultime quattro partite di Premier avevano ritrovato un Jesus in forma, autore di tre gol.

Con l’assenza prolungata del brasiliano, l’Arsenal è ora costretto a muoversi rapidamente sul mercato in cerca di un attaccante di livello. Tra le opzioni valutate, spicca proprio il nome di Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Juventus.

L’Arsenal pronta a farsi nuovamente sotto per Vlahovic: prestito secco subito

Secondo il noto portale britannico The Athletic, l’Arsenal avrebbe già effettuato un primo approccio con la Juventus, avanzando una proposta che non ha mancato di suscitare stupore: un prestito secco per Vlahovic fino al termine della stagione. Una proposta definita “sfacciata” e che è stata immediatamente respinta dalla dirigenza bianconera. Del resto, cedere in prestito il proprio unico centravanti di ruolo non è un’ipotesi contemplabile, soprattutto a stagione in corso.

Tuttavia, questo primo contatto potrebbe rappresentare l’inizio di una trattativa più articolata. Con 18 mesi rimanenti nel contratto di Vlahovic, la Juventus potrebbe valutare un’offerta adeguata per il suo attaccante, specialmente considerando l’ottima disponibilità economica dell’Arsenal.

Oltre a Vlahovic, l’Arsenal sta monitorando altre opzioni. Tra i nomi sulla lista dei Gunners figurano Alexander Isak del Newcastle, Benjamin Sesko del RB Leipzig, Matheus Cunha del Wolverhampton e Evan Ferguson del Brighton, quest’ultimo valutato anche per un possibile prestito. Inoltre, si parla di un ritorno di interesse per Victor Gyokeres dello Sporting Lisbona, inizialmente previsto come obiettivo estivo ma ora potenzialmente anticipato a gennaio. Dal canto suo, la Juventus valuta con attenzione ogni mossa, consapevole del peso strategico di Vlahovic nella rosa. Nonostante le difficoltà del serbo in alcune fasi della stagione, la Vecchia Signora non intende svendere il proprio attaccante e attende proposte concrete e soddisfacenti.