Clamoroso, de Ligt di nuovo alla Juventus: comunicazione lampo

De Ligt di nuovo in bianconero? Adesso c’è la clamorosa possibilità. Tutti i dettagli della situazione relativa al difensore centrale.

Secondo quanto riportato da Luca Momblano su Juventibus, l’idea di un ritorno di Matthijs De Ligt alla Juventus potrebbe non essere così lontana dalla realtà. “È un’idea che è balenata. De Ligt sarebbe entusiasta, verrebbe di corsa. Un contatto fresco c’è stato,” ha dichiarato il giornalista, lasciando intendere che tra il difensore olandese e il club bianconero ci sia stato un recente dialogo.

L’attuale difensore del Manchester United, non ha mai nascosto il suo legame con l’ambiente juventino. Nonostante un periodo altalenante in Bundesliga e poi in Premier League, De Ligt potrebbe vedere di buon occhio un ritorno a Torino, dove ha lasciato ricordi importanti e una tifoseria che lo ha sempre sostenuto.

De Ligt di nuovo alla Juve? “Un’idea”

La Juventus, dal canto suo, sta cercando rinforzi in difesa e un possibile ritorno di De Ligt rappresenterebbe una soluzione ideale per garantire esperienza e qualità al reparto arretrato. Tuttavia, l’operazione resta complessa, sia per i costi dell’ingaggio del giocatore che per il prezzo del cartellino.

Al momento, la suggestione sembra essere ancora in fase embrionale, ma i tifosi bianconeri possono iniziare a sognare. Il nome di De Ligt riporta alla mente una Juventus ambiziosa e competitiva, e un suo ritorno potrebbe essere il segnale di un rinnovato progetto di alto livello.

Matthijs De Ligt arrivò alla Juventus nell’estate del 2019, reduce da una stagione straordinaria con l’Ajax, culminata nella semifinale di Champions League. Il suo trasferimento, per una cifra vicina agli 85 milioni di euro, fu uno dei colpi più importanti nella storia recente del club bianconero. Nonostante il giovane difensore olandese avesse appena 19 anni al momento del suo arrivo, il suo impatto fu immediato. Forte fisicamente, elegante nei movimenti e con una spiccata leadership, De Ligt si guadagnò in poco tempo un posto da titolare, prendendo spesso sulle spalle il reparto difensivo in un periodo di transizione per la Juventus. Durante le sue tre stagioni a Torino, De Ligt giocò 117 partite ufficiali, segnando 8 gol, molti dei quali decisivi. Memorabili furono le sue prestazioni contro Inter e Lazio nella stagione 2019/2020, dove dimostrò tutta la sua capacità di tenere alta la linea difensiva e neutralizzare gli attaccanti avversari.