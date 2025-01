Juventus, accordo UFFICIALE: c’è la firma

Calciomercato Juventus, adesso, c’è l’accordo UFFICIALE delle parti. Ha firmato in bianconero. Tutti i dettagli della situazione.

Una bella notizia in casa bianconera: Alessia Capelletti e la Juventus Women rafforzano il loro legame. È ufficiale infatti il rinnovo del contratto fino al 2028, a conferma dell’immediato ambientamento nel Club della giocatrice approdata a Torino la scorsa estate.

Nata a Cremona, classe 1998, Alessia ha difeso nei suoi primi anni di carriera le porte di Empoli e Parma. Nel 2022 ha registrato il numero più alto di parate nella massima serie ed è stata premiata dall’Apport (Associazione Italiana Allenatori dei Portieri) come miglior estremo difensore Under 23 della stagione 2021/22.

Juventus Women, è ufficiale il rinnovo di Alessia Capelletti

Alessia è arrivata, come detto, a giugno alla Juventus Women e si è resa protagonista sin da subito, difendendo la porta bianconera nella “The Women’s Cup”, vinta negli Stati Uniti. Il primo settembre è arrivato l’esordio ufficiale con la maglia numero 31 nel successo sul campo del Sassuolo, a cui ha fatto seguito un’altra ottima prestazione negli ottavi di finale vinti 4-0 a inizio novembre.

Ora, il prolungamento del rapporto con la Juventus Women sancisce la fiducia e l’importanza del suo contributo per il futuro del Club. Questo rinnovo rappresenta non solo un riconoscimento per le sue prestazioni, ma anche un segnale chiaro della strategia del Club di investire su giocatrici di talento e di prospettiva. Capelletti incarna perfettamente i valori della Juventus Women: determinazione, professionalità e voglia di migliorarsi costantemente. La sua crescita, sia a livello tecnico che personale, è una risorsa preziosa per la squadra, che punta sempre a primeggiare sia in Italia che in Europa.

La continuità garantita da Alessia tra i pali sarà fondamentale per affrontare le sfide future, sia in campionato che nelle competizioni internazionali. Con il suo carisma e le sue qualità, Capelletti può diventare un punto di riferimento per le compagne di squadra, consolidando ulteriormente il reparto difensivo della Juventus Women e contribuendo al raggiungimento di nuovi traguardi.