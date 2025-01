Juventus, bomber alla firma: accordo UFFICIALE

Juventus, bomber alla firma. Adesso c’è l’accordo UFFICIALE. Tutti i dettagli della situazione, ecco cosa è successo.

Sofia Cantore non è solo i tanti gol che stanno trascinando la Juventus Women in questa stagione, ma è anche sinonimo di inventiva, sacrificio e dedizione. Qualità che continueranno a essere al servizio della squadra bianconera fino al 30 giugno 2028, grazie al rinnovo di contratto appena siglato. Un prolungamento importante, di cui la giocatrice ha parlato con grande emozione, condividendo i suoi pensieri e le sue speranze per il futuro.

«È normale che con il passare del tempo diventi sempre più un riferimento per le altre in base a come ti comporti. Non è un ruolo in cui mi ci vedo ancora del tutto, devo ancora crescere e in questa squadra ci sono tante giocatrici che sono esempi da seguire. Io cerco di trasmettere il giusto atteggiamento in campo con il mio modo di giocare, magari facendo quella corsa in più che può diventare esemplare», ha dichiarato Sofia, sottolineando il legame speciale che la unisce alla società.

Sofia Cantore firma fino al 2028: rinnovo con la Juventus Women

Quella di Sofia Cantore è una stagione da incorniciare: con 13 gol segnati in tutte le competizioni e il traguardo delle 100 presenze con la maglia bianconera, l’attaccante si è già guadagnata un posto nella storia del Club.

«Se guardo indietro il momento più bello che ho vissuto con questa maglia è il campionato vinto nel primo anno del Club. Mi ricordo il gruppo fantastico di quella stagione, il primo scudetto è stata davvero una grandissima emozione che non dimenticherò mai», ha aggiunto Cantore. Nonostante i suoi 25 anni, Cantore è già diventata un esempio per le compagne più giovani.

La sua longevità in bianconero, iniziata quando aveva solo 17 anni, e la sua crescita costante l’hanno resa un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Con il rinnovo fino al 2028, Sofia Cantore si prepara a scrivere nuovi capitoli della sua storia con la Juventus Women. Determinata a dare il massimo per la squadra e a continuare a crescere, la giovane attaccante è pronta a vivere altre stagioni da protagonista e a regalare ai tifosi bianconeri nuove emozioni indimenticabili.