Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Cambiaso: arriva dall’Inghilterra

Adesso la Juventus guarda in Inghilterra e punta il difensore. Tutti i possibili dettagli dell’operazione voluta da Giuntoli.

Secondo quanto riportato dal giornalista Antonello Angelini, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Ben Chilwell, terzino sinistro del Chelsea, come possibile rinforzo per il prossimo mercato. La notizia si inserisce in un contesto in cui il club bianconero sta valutando diversi profili per rinforzare le corsie esterne, un reparto che necessiterebbe di maggiore qualità e profondità.

Classe 1996, Ben Chilwell è uno dei terzini sinistri più affermati del panorama europeo. Con il Chelsea, l’inglese ha vinto trofei prestigiosi, tra cui la Champions League 2021, imponendosi per la sua capacità di spinta, le doti difensive e la versatilità. Tuttavia, il giocatore ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici nelle ultime stagioni, che ne hanno limitato la continuità.

Chilwell alla Juventus: arriva dal Chelsea

Attualmente, Chilwell è sotto contratto con il Chelsea, ma la situazione dei Blues, tra una rosa sovraffollata e la necessità di snellire il monte ingaggi, potrebbe favorire una sua cessione. Inoltre, la Juventus potrebbe sfruttare eventuali opportunità legate a prestiti con diritto di riscatto, una formula già adottata in passato per operazioni di alto livello.

Con Cristiano Giuntoli al timone delle operazioni di mercato, la Juventus sta cercando di migliorare la rosa con investimenti mirati. L’arrivo di un giocatore d’esperienza come Chilwell rappresenterebbe un upgrade significativo per le ambizioni del club.

L’eventuale approdo di Chilwell a Torino potrebbe risolvere il problema della fascia sinistra. Tuttavia, resta da capire se la Juventus riuscirà a soddisfare le richieste. Sul terzino inglese potrebbero esserci altri club europei, considerata la sua fama e il suo valore tecnico. La Juventus, però, potrebbe giocarsi la carta della centralità nel progetto e della possibilità di rilanciarsi in un campionato come la Serie A, che potrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche di Chilwell rispetto alla Premier League. Rimane da vedere se questa indiscrezione si trasformerà in una vera trattativa, ma l’interesse della Juventus per un giocatore del calibro di Chilwell è sicuramente un segnale delle ambizioni della società.