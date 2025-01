Calciomercato Juventus, nuovo innesto in difesa: acquisto stellare

Adesso la Juventus guarda all’estero per il nuovo difensore, ecco chi avrebbe messo in lista Giuntoli: tutti i dettagli.

La Juventus sta tenendo d’occhio il difensore tedesco Jeff Chabot, protagonista di prestazioni solide in Champions League, specialmente nella sfida contro i bianconeri che ha catturato l’attenzione della dirigenza torinese.

Chabot, 26 anni, attualmente milita nel VfB Stoccarda, squadra con cui ha un contratto valido fino al 2028. Il giocatore si è messo in evidenza per la sua fisicità, la capacità di lettura difensiva e un’ottima gestione del pallone, elementi che lo rendono un profilo interessante per rafforzare la retroguardia bianconera.

Chabot, il nuovo nome per la difesa: arriva dalla Germania

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il cartellino del giocatore potrebbe avere un prezzo di circa 20 milioni di euro nel prossimo mercato estivo. Tuttavia, non è escluso che la Juventus possa tentare un’operazione già nella finestra invernale, data la necessità di rinforzare il reparto arretrato, soprattutto dopo le recenti difficoltà difensive.

L’interesse della Juventus per Jeff Chabot si inserisce in un contesto più ampio di valutazione della difesa bianconera. Il difensore del VfB Stoccarda ha mostrato una crescita significativa nelle ultime stagioni, diventando un pilastro per la sua squadra sia in Bundesliga che in Europa. La sua abilità nel gioco aereo, unita a una discreta velocità e capacità di impostare l’azione, lo rendono un profilo adatto al calcio moderno e al progetto tattico di Thiago Motta, che predilige difensori capaci di gestire la palla e di partecipare alla costruzione dal basso.

Un eventuale trasferimento in Italia potrebbe rappresentare per Chabot un ulteriore step nella sua carriera, permettendogli di confrontarsi con un campionato più tattico e competitivo. Il prezzo fissato dal VfB Stoccarda è stimato intorno ai 20 milioni di euro. I prossimi giorni saranno decisive per capire se l’interesse della Juventus per Chabot si trasformerà in una vera e propria trattativa. Di certo, il club torinese sembra determinato a intervenire sul mercato per rinforzare il reparto difensivo e garantire maggiore solidità per la seconda parte della stagione.