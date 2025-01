Calciomercato Juventus, affare fatto: manca solo l’ufficialità

Adesso è praticamente fatta l’operazione. Ecco cosa succederà nel futuro del giocatore: tutti i dettagli della situazione.

Il centrocampista brasiliano Arthur è sempre più vicino a lasciare la Juventus per tornare in Brasile. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Santos è in trattative avanzate con il club bianconero per ingaggiare l’ex giocatore di Liverpool e Barcellona in prestito.

Il trasferimento includerebbe una clausola di riscatto, offrendo al Santos la possibilità di acquisire Arthur a titolo definitivo al termine del prestito. Il giocatore, da tempo ai margini del progetto tecnico della Juventus, sarebbe favorevole a questa soluzione per rilanciarsi e ritrovare continuità.

Arthur ritorna in Brasile: c’è il Santos

Arthur si è mostrato aperto a unirsi al Santos, un club storico e ambizioso che sta costruendo una squadra competitiva. L’arrivo dell’ex compagno di nazionale Neymar, tornato in Brasile dopo l’esperienza in Arabia Saudita, potrebbe essere un ulteriore incentivo per il centrocampista a sposare il progetto del ritorno in patria.

Con il trasferimento ormai vicino, la Juventus potrebbe liberarsi di un giocatore che non rientra nei piani di Thiago Motta, alleggerendo anche il monte ingaggi. Resta ora da vedere se il Santos riuscirà a chiudere l’accordo nei prossimi giorni. Il trasferimento di Arthur al Santos potrebbe rappresentare una svolta importante nella carriera del centrocampista brasiliano. Dopo stagioni complicate in Europa, segnate da infortuni e scarso minutaggio con Juventus e Liverpool, il ritorno in Brasile offre al giocatore l’opportunità di ritrovare fiducia e ritmo partita in un ambiente familiare.

Il Santos, noto per essere un club capace di rilanciare talenti, sta cercando di costruire una squadra di alto profilo, e l’arrivo di Neymar è un chiaro segnale delle ambizioni del club. Arthur, con la sua qualità tecnica e la capacità di gestire il gioco a centrocampo, sarebbe un elemento fondamentale per il progetto. Con questo prestito, la Juventus mira a liberarsi di un ingaggio oneroso e, in caso di riscatto da parte del Santos, a ottenere un ritorno economico che potrebbe essere reinvestito sul mercato. Inoltre, il club bianconero sta cercando di snellire la rosa, dando priorità a giocatori più funzionali al progetto tecnico di Thiago Motta.