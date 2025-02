Calciomercato Juventus, Mendes è sicuro: tesoretto da 100 milioni di euro

Calciomercato Juventus, un tesoretto dal valore effettivo di 100 milioni di euro. Ecco cosa potrebbe succedere.

Nella vittoria in rimonta della Juventus contro l’Empoli, Kenan Yildiz non ha segnato né fornito assist, ma è stato il cuore pulsante della squadra, dimostrando tutta la sua energia, voglia e qualità tecniche. Un talento che sta diventando imprescindibile per Thiago Motta, ma anche una pedina che attira le attenzioni di diversi top club europei e del potente procuratore Jorge Mendes.

Secondo il Corriere dello Sport, Mendes avrebbe avuto un contatto diretto con la famiglia di Yildiz, che attualmente gestisce in autonomia la carriera del giovane talento turco. L’incontro, avvenuto probabilmente con la supervisione di Cristiano Giuntoli, potrebbe aver avuto lo scopo di illustrare i vantaggi di affidarsi al noto agente o persino portare sul tavolo delle offerte concrete. Mendes, infatti, non è solo un procuratore, ma spesso agisce da intermediario nelle operazioni di mercato più importanti.

La Juve è pronta all’affare: Yildiz vale 100 milioni

La Juventus, consapevole del potenziale del suo gioiello, ha fissato un prezzo indicativo per Yildiz: almeno 100 milioni di euro. Dopo il recente rinnovo fino al 2029, il club bianconero ha voluto tutelarsi, ma nel calcio moderno, come dimostra l’esempio di Cambiaso, nessun giocatore è davvero incedibile. Con l’offerta giusta, persino un talento cristallino come Yildiz potrebbe lasciare Torino.

L’interesse per il giovane turco non si limita alla Premier League: anche Mendes potrebbe spingere per collocarlo in uno dei club della sua rete di contatti, che include molteplici top team europei. La Juventus dovrà fare attenzione a gestire il ragazzo, sia sul campo che fuori, per valorizzare al massimo il suo potenziale e difendersi dai continui assalti.

Non è solo Yildiz a essere finito sotto i riflettori. Il Manchester City, sempre attento ai talenti del calcio italiano, ha sondato Manuel Locatelli come possibile sostituto di Rodri, fermo ai box per infortunio. Tuttavia, i Citizens hanno infine scelto Nico Gonzalez, pagato 60 milioni di euro al Porto. L’interesse per Locatelli dimostra come il centrocampista ex Sassuolo sia tornato al centro del progetto della Juventus, ma anche quanto sia monitorato dai grandi club europei. La sua importanza tattica nel sistema di Thiago Motta e la capacità di gestire il centrocampo bianconero lo rendono un giocatore di grande valore, tanto da finire sul taccuino di Pep Guardiola.