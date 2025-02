Osimhen superato al fotofinish: Juventus, il nuovo bomber è clamoroso

Osimhen superato. Adesso la Juventus guarda al nuovo bomber. Ecco di chi si tratta. Tutti i dettagli della situazione.

Il Manchester United si prepara a una rivoluzionaria finestra di mercato estiva sotto la guida di Sir Jim Ratcliffe, che ha già avviato un piano di riduzione dei costi dal suo insediamento. Dopo un gennaio tranquillo, il club si appresta a cedere diversi giocatori non ritenuti parte del progetto a lungo termine del tecnico Ruben Amorim. Tra questi potrebbe esserci l’attaccante danese Rasmus Hojlund, per il quale i Red Devils sarebbero pronti a considerare una vendita a prezzo ridotto.

Hojlund è arrivato al Manchester United nell’estate del 2023 dall’Atalanta per una cifra complessiva di 72 milioni di sterline, inclusi bonus. Nonostante il grande potenziale mostrato in Serie A, il giovane attaccante non è riuscito ad adattarsi pienamente alla Premier League. Dopo un primo anno incoraggiante, chiuso con 16 gol in tutte le competizioni, Hojlund ha registrato una netta flessione nella stagione 2024/25, segnando solo 7 reti in 30 presenze, di cui appena 2 in campionato.

Hojlund a prezzo ridotto: così la Juve rivoluziona l’attacco

Questa situazione ha portato il Manchester United a rivalutare il futuro del giocatore. Secondo fonti vicine al club, i Red Devils sarebbero disposti ad accettare offerte di circa 40 milioni di sterline, pur consapevoli di dover registrare una significativa perdita rispetto all’investimento iniziale.

Tra i club interessati a Hojlund figura la Juventus, che potrebbe muoversi concretamente in estate qualora Dusan Vlahovic lasciasse Torino. L’attaccante serbo, sotto contratto fino al 2026, è al centro di speculazioni di mercato, con diversi club di Premier League, tra cui l’Arsenal, pronti a fare un’offerta.

La Juventus, guidata da Thiago Motta, sta già valutando potenziali sostituti per Vlahovic, e Hojlund rappresenterebbe un’opzione ideale, considerato il suo profilo giovane e la sua esperienza in Serie A con l’Atalanta. L’interesse del club bianconero potrebbe intensificarsi nei prossimi mesi, soprattutto se il Manchester United confermerà la volontà di cedere il danese a un prezzo scontato. Anche altre squadre di Serie A stanno monitorando la situazione di Hojlund, attratte dalla possibilità di riportare in Italia un attaccante che aveva impressionato con la maglia dell’Atalanta. Tuttavia, la Juventus sembra essere in pole position, soprattutto se riuscirà a finanziare l’operazione attraverso la cessione di Vlahovic.