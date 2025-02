Calciomercato Juventus, scambio con Vlahovic: è già a Torino

Scambio con Vlahovic. Adesso il profilo in questione è già a Torino, ecco di chi si tratta. Tutti i dettagli della situazione.

Il Paris Saint-Germain torna alla carica per Dusan Vlahovic. Secondo indiscrezioni, il club francese starebbe valutando un’operazione che coinvolgerebbe l’attaccante serbo della Juventus in uno scambio con Randal Kolo Muani, ora in prestito proprio alla Juventus e che sta stupendo per le sue prestazioni in campo.

Non è una novità, infatti, che il PSG sia interessato a Vlahovic. Il centravanti serbo, nonostante alcune difficoltà fisiche nell’ultima stagione, rimane uno dei nomi più apprezzati a livello internazionale grazie al suo fiuto del gol e alle sue qualità fisiche. Il mister del PSG potrebbe vederlo come il perno ideale per l’attacco parigino, soprattutto in un’eventuale rivoluzione tattica estiva.

Scambio Vlahovic-Kolo Muani in estate

Randal Kolo Muani, arrivato a Parigi con grandi aspettative, non ha ancora pienamente convinto e infatti il prestito alla Juventus che, per il momento, sta dando grandissimi frutti con gol ad ogni partita e un volontà del giocatore di rilnciarsi proprio nella Serie A. Nonostante il suo talento e la capacità di essere incisivo in diverse situazioni di gioco, l’attaccante francese potrebbe essere sacrificato per arrivare a Vlahovic, visto che, di fatto, il francese è proprio di proprietà esclusiva del PSG. La Juventus, che ha bisogno di rafforzare il reparto offensivo con un profilo versatile, potrebbe accogliere con interesse un’operazione di scambio che includa Kolo Muani dato l’ottimo rendimento attuale.

La trattativa appare plausibile per il mercato estivo, quando i club avranno maggiore margine di manovra. Tuttavia, nel calcio tutto è possibile, e non è escluso che i contatti tra PSG e Juventus possano intensificarsi già adesso.

Un eventuale scambio tra Vlahovic e Kolo Muani rappresenterebbe un’operazione di alto livello, capace di cambiare gli equilibri di entrambi i club. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se i due attaccanti saranno protagonisti di uno dei colpi più discussi della prossima finestra di mercato. Kolo Muani sta dimostrando di essere una delle sorprese più brillanti della stagione in Serie A. Arrivato alla Juventus in prestito, l’attaccante francese ha conquistato rapidamente il cuore dei tifosi bianconeri grazie alle sue prestazioni da protagonista. Gol, assist e una costante voglia di lottare per la squadra stanno rendendo il suo impatto devastante.