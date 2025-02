Dalla Roma alla Juventus: l’annuncio UFFICIALE semina il caos

Dalla Roma alla Juventus? Adesso la suggestione diventa reale. Tutti i dettagli della situazione riguardo al giocatore.

Giuseppe Riso, uno dei procuratori più influenti del calcio italiano, ha concesso una lunga intervista a La Repubblica in cui ha affrontato diversi temi legati ai suoi assistiti. Tra le trattative sfumate, le strategie di mercato e le prospettive future, il procuratore ha svelato retroscena interessanti su Davide Frattesi, Bryan Cristante e Tommaso Baldanzi.

Uno dei passaggi più rilevanti dell’intervista riguarda Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma è stato vicino a lasciare la Capitale a gennaio, con Juventus e Inter pronte a contenderselo. Tuttavia, come ha spiegato Riso: “A un certo punto su Cristante c’erano sia la Juve sia l’Inter, ma entrambe avrebbero dovuto fare cessioni che alla fine non hanno fatto. Una buona notizia per la Roma, che può contare su un senatore, un potenziale capitano, un uomo di personalità ed esperienza. Almeno fino a giugno.”

“Cristante alla Juve”: parola del procuratore Giuseppe Riso

Cristante, pilastro della Roma, potrebbe dunque essere oggetto di nuove attenzioni nel mercato estivo, ma per ora resta un punto fermo per i giallorossi.

Riso ha poi parlato di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter accostato alla Roma a gennaio. L’idea di riportarlo nella Capitale è stata una “forzatura” del procuratore, che ha cercato di offrire un’alternativa al suo assistito: “Era una mia idea. Ho visto Davide triste perché si aspettava di giocare di più e mi spiaceva troppo. Mi sono messo al lavoro per cercare alternative, non solo in Italia. Quando si parla di Frattesi, è normale che l’ipotesi Roma venga considerata, ma avevo soluzioni importanti anche in Liga e Premier League. Alla fine, però, Davide ha scelto di restare all’Inter, una delle squadre più forti d’Europa.”

Frattesi, quindi, ha preferito continuare la sua avventura a Milano, convinto delle prospettive di successo con i nerazzurri. Anche lui era stato accostato alla Juventus. Adesso bisogna capire, però, se la Juventus sarà nuovamente intenzionata a puntare su Cristante per giugno. Il giocatore ha sicuramente grande esperienza non solo in Serie A ma anche in nazionale e in bianconero ritroverebbe anche dei suoi compagni azzurri. Rimaniamo, quindi, in attesa per ulteriori novità in merito.