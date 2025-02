Osimhen alla Juventus: si paga la clausola, tandem da sogno

Osimhen alla Juventus, adesso, c’è una grande novità in merito all’acquisto dell’attaccante: tutti i dettagli.

Victor Osimhen sta vivendo una stagione particolare con la maglia del Galatasaray, dove è approdato in prestito secco dal Napoli. Nonostante il suo attuale impegno con il club turco, il destino del centravanti nigeriano sembra già scritto: tornerà al Napoli in estate, ma il rapporto con gli azzurri appare ormai consumato e destinato a concludersi.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Osimhen ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida però solo per club non italiani. Il contratto con il Napoli scade nell’estate del 2026, ma il club partenopeo ha la possibilità di estenderlo fino al 2027. Questo significa che eventuali trattative con squadre della Serie A, come la Juventus, richiederanno soluzioni alternative rispetto al pagamento della clausola. La Juventus, che punta a un ritorno da protagonista in Champions League, sta monitorando con attenzione la situazione di Osimhen. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, sarebbe al lavoro per portare il nigeriano a Torino e regalarlo a Thiago Motta, tecnico già indicato come elemento centrale del nuovo progetto.

Osimhen nuovo attaccante bianconero: Giuntoli lo vuole

L’idea della Juventus è chiara: costruire un attacco stellare con due top player, e i nomi sul tavolo sono quelli di Osimhen e Randal Kolo Muani. I due potrebbero alternarsi o addirittura giocare insieme, trasformando l’attacco bianconero in uno dei più temibili d’Europa.

La Juventus, però, non è l’unica big interessata al nigeriano. Il Paris Saint-Germain starebbe valutando l’ipotesi di riportare Osimhen in Francia per ricomporre la coppia esplosiva con Kvicha Kvaratskhelia, già protagonista al Napoli. Non solo: l’Arabia Saudita, sempre attenta ai grandi nomi, potrebbe tentare un’offerta, anche se per ora Osimhen sembra deciso a continuare la sua carriera in uno dei principali campionati europei.

Un aspetto cruciale nella trattativa riguarda l’approvazione del tecnico Thiago Motta, che avrebbe già dato il suo benestare all’arrivo di Osimhen. Questo elemento potrebbe risultare decisivo per convincere il giocatore a scegliere il progetto juventino. Con il rapporto con il Napoli ormai logoro, l’estate 2025 sarà decisiva per il futuro di Victor Osimhen. Tra Juventus, PSG e altri top club europei, il nigeriano sarà sicuramente uno dei nomi più caldi del prossimo mercato. La sfida è aperta, e l’unica certezza è che Osimhen continuerà a essere protagonista nel calcio che conta.