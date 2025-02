Dal nerazzurro alla Juventus: risposta da 60 milioni

Dal nerazzurro alla Juventus, la risposta è da 60 milioni di euro. Tutti i dettagli della situazione in corso.

La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, e tra i profili seguiti c’è quello di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta che si è messo in evidenza con prestazioni di alto livello. Come riportato dal giornalista Mirko Di Natale, il club bianconero ha recentemente chiesto informazioni sull’ex Leicester e RB Leipzig. Tuttavia, la Dea valuta il suo gioiello non meno di 60 milioni di euro, una cifra importante che testimonia l’altissima considerazione del giocatore da parte del club bergamasco.

Oltre alla Juventus, anche Arsenal e Chelsea hanno mostrato interesse concreto per Lookman. Come già anticipato un mese fa dal giornalista Sami Mokbel, i due club di Premier League sembrano essere tra i più attivi nella corsa per il 26enne nigeriano. Il ritorno in Inghilterra rappresenta una prospettiva che Lookman sta valutando seriamente, anche alla luce della sua esperienza passata in Premier League con Everton, Fulham e Leicester.

Lookman alla Juventus: affare da 60 milioni

Nonostante la sua centralità nel progetto tecnico dell’Atalanta, il futuro di Lookman appare incerto. L’attaccante, autore di una stagione brillante sotto la guida di Gian Piero Gasperini, non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio destino, ma la possibilità di tornare in Premier League sembra guadagnare peso nelle sue considerazioni.

Per la Juventus, l’acquisto di Lookman rappresenterebbe un investimento importante per rinforzare l’attacco con un profilo capace di unire tecnica, velocità e senso del gol. Tuttavia, l’elevata valutazione del giocatore e la forte concorrenza di club economicamente più solidi come Arsenal e Chelsea rendono l’operazione complicata. La Vecchia Signora potrebbe puntare su formule creative, come un’offerta cash accompagnata da eventuali contropartite tecniche, per cercare di abbassare le richieste dell’Atalanta.

La situazione è ancora in divenire, ma una cosa è certa: Ademola Lookman sarà uno dei nomi più caldi del prossimo mercato. La Juventus dovrà agire rapidamente per cercare di superare la concorrenza e convincere il giocatore a sposare il progetto bianconero, ma la Premier League rappresenta una sfida quasi insormontabile, sia a livello economico che di appeal.