Vittoria a tavolino: nuova bufera prima di Juve-Inter

Adesso è nata una nuova ‘bufera’ pre derby d’Italia, ecco cosa sta succedendo in dettaglio: le novità a riguardo.

Non si placano le polemiche arbitrali in Serie A dopo il caso Bastoni nella sfida tra Inter e Fiorentina. La partita, valida per la 24esima giornata di campionato, continua a far discutere per un errore arbitrale che ha condizionato l’andamento della gara. Nel mirino delle critiche è finito il direttore di gara Federico La Penna e il protocollo VAR, che non ha potuto intervenire in un episodio chiave della partita.

L’episodio incriminato riguarda un calcio d’angolo da cui è scaturito l’autogol di Pongracic, che ha sbloccato il match a favore dell’Inter. Il problema è che il pallone calciato da Bastoni era già uscito dal campo, ma né l’arbitro né i suoi assistenti se ne sono accorti. Il VAR, a causa delle limitazioni del protocollo attuale, non ha potuto correggere la decisione, lasciando che la rete venisse convalidata. L’accaduto ha suscitato numerose proteste, specialmente nell’ambiente viola, che ha chiesto a gran voce maggiore chiarezza e interventi più precisi da parte della tecnologia. Tra le voci più critiche, si è espresso il giornalista e tifoso viola Dario Baldi, intervenuto nella trasmissione “Ti Amo Calciomercato.it“. Baldi ha paragonato l’errore arbitrale al celebre gol fantasma di Muntari, lamentando l’incapacità della Serie A di gestire situazioni del genere.

Polemiche pre Juventus-Inter, Baldi tuona: “Furto con scasso e senza passamontagna”

Proprio prendendo in riferimento il recente match fra l’Inter e la Fiorentina, Baldi ha detto: “Io penso che ieri sera sia stato un furto con scasso e senza passamontagna. Così si ridicolizza la Serie A: o si mette fine al VAR oppure mettiamo il VAR a chiamata. Con gli arbitri di porta la situazione di ieri si sarebbe chiarita in un secondo. Qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra si sarebbe arrabbiato. Preferisco non avere il rigore compensativo, piuttosto che mandare all’aria il piano partita. Ieri sera la Fiorentina dopo quell’episodio doveva uscire dal campo e prendersi il 3-0 a tavolino come ha fatto l’Adana Demirspor in Turchia contro il Galatasaray, evitando anche il teatrino di Inzaghi in conferenza stampa. Il regolamento prevede anche un punto di penalizzazione se abbandoni il campo? Mi prendevo volentieri pure quello.”

Baldi ha anche parlato di Juventus, ma soffermandosi, principalmente, sul mercato. Ecco cosa ha detto: “Io ringrazio Giuntoli per averci dato a costi nemmeno troppo alti il futuro del centrocampo della Nazionale. Penso che Fagioli a Firenze farà bene, sono sicuro che possa trovare la possibilità di ripartire.

Fagioli alla Fiorentina troverà la sua centralità e si prenderà le redini dell’Italia. Comuzzo alla Juventus? Non penso sarebbe un pacco come lo è stato Nico Gonzalez. Un profilo come quello del giovane difensore è difficile da trovare, soprattutto perché lo hai cresciuto in casa. Secondo me Comuzzo arriverà a valere 50 milioni di euro”.