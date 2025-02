Affare a titolo definitivo: è già della Juventus

Affare fatto. La Juventus adesso ha preso la sua decisione e andrà in questa direzione: tutti i dettagli del caso.

La Juventus si gode Renato Veiga. Il difensore portoghese, arrivato in estate dal Chelsea con la formula del prestito secco, ha conquistato la fiducia dello staff tecnico e della dirigenza bianconera grazie alle sue prestazioni convincenti.

Un esempio lampanate è stata la sua prestazione ieri contro l’importante vittoria contro l’Inter, dove il difensore si è imposto con una performance decisamente importante. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X, la Vecchia Signora aprirà nelle prossime settimane i discorsi con il club londinese per provare a trattenere il giocatore oltre la scadenza del prestito. L’obiettivo della Juventus è quello di trovare un accordo che permetta di assicurarsi Veiga in modo definitivo, magari con una formula vantaggiosa che possa accontentare entrambe le parti.

La Juve lo vuole a titolo definitivo: si lavora alla permanenza di Renato Veiga

L’ex Chelsea si è adattato rapidamente agli schemi di gioco bianconeri, dimostrandosi un elemento affidabile e duttile per la difesa di Thiago Motta. La sua crescita continua a essere monitorata con grande attenzione, e la Juventus è pronta a muoversi per garantirsi il suo futuro.

Resta ora da capire quale sarà la posizione dei Blues, che in estate hanno lasciato partire Veiga senza un’opzione di riscatto. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il destino del giovane portoghese in maglia bianconera.

Nel frattempo, Veiga ha messo in mostra una prestazione sontuosa nell’ultima sfida contro l’Inter, dimostrando ancora una volta la sua qualità e il suo valore per la squadra. Nella vittoria per 1-0 della Juventus in casa, il difensore portoghese è stato determinante con interventi puntuali e una solidità difensiva impressionante. La sua capacità di lettura del gioco e la sicurezza nei duelli hanno contribuito in maniera decisiva al successo bianconero, consolidando ulteriormente la sua posizione come elemento chiave della squadra.