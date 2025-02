Calciomercato Juventus, 51 milioni di euro: è fatta per il bomber

51 milioni di euro, adesso, affare fatto pe il bomber. Tutti i dettagli della situazione, ecco cosa succederà.

La Juventus continua a pianificare il proprio futuro con grande attenzione alle opportunità di mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia, il club bianconero avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Paris Saint-Germain per il prolungamento del prestito oneroso di Randal Kolo Muani anche per la prossima stagione.

L’intesa tra Juventus e PSG prevede un costo di circa 6 milioni di euro per il rinnovo del prestito, una mossa che consentirebbe alla società torinese di gestire meglio l’investimento per il talento francese. L’obiettivo, secondo Bargiggia, sarebbe quello di abbassare la quota di ammortamento del cartellino del giocatore, arrivando tra due stagioni all’acquisto definitivo per una cifra intorno ai 45 milioni di euro.

La Juventus punta tutto su Kolo Muani: prolungamento del prestito da 6 milioni per la prossima stagione

L’attaccante francese, classe 1998, rappresenta un profilo di grande interesse per la Juventus, che vede in lui un possibile pilastro offensivo per il futuro, dati anche i risultati esaltanti (attuali) in maglia bianconera. Dopo aver faticato a trovare spazio da protagonista nel PSG, un ulteriore esperienza in bianconero potrebbe permettergli di rilanciarsi e valorizzare le sue qualità, come già ha dimostrato in queste spumeggianti ultime uscite.

Cristiano Giuntoli sta lavorando per costruire una rosa competitiva senza gravare eccessivamente sulle finanze del club. Il rinnovo del prestito di Kolo Muani rientra in questa strategia, consentendo alla Juventus di mantenere flessibilità economica e al tempo stesso garantirsi un attaccante di livello internazionale.

L’accordo tra Juventus e PSG potrebbe essere formalizzato nei prossimi mesi, con la dirigenza bianconera pronta a valutare ulteriori mosse per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Dal suo arrivo a gennaio, l’attaccante francese sta brillando, letteralmente, in maglia bianconera. Una rivoluzione offensiva che lo ha già messo come assoluto protagonista dell’attacco della Juventus. La sua velocità, tecnica e capacità di finalizzazione hanno reso l’attacco della Juventus più dinamico e imprevedibile. Kolo Muani si è subito integrato alla perfezione nel sistema di gioco di Thiago Motta, diventando un punto di riferimento per i compagni e un incubo per le difese avversarie. La sua presenza in area di rigore e la capacità di giocare sia da prima punta che da seconda punta offrono alla Juventus un’arma in più per affrontare le sfide decisive della stagione.