La Juventus ha fatto scuola: nuova penalizzazione in Serie A

Nuova penalizzazione in Serie A? Ecco quello che c’è da sapere in dettaglio sul caso. Parla direttamente l’avvocato.

La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, il suo braccio destro e il Napoli per il reato di falso in bilancio, in relazione alle annualità 2019, 2020 e 2021. Una notizia che potrebbe avere conseguenze anche in ambito sportivo, come spiegato dall’avvocato Mikla Lafranchi durante la trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it.

Secondo Lafranchi, il precedente legato al caso plusvalenze della Juventus potrebbe offrire uno spunto su come potrebbe evolversi la vicenda, andiamo a scoprire quello che ha detto in dettaglio il legale.

Rischio penalizzazione? L’avvocato Lafranchi sul caso falso in bilancio

“Abbiamo già un precedente che ci può aiutare a capire cosa potrebbe succedere, il precedente è quello del caso plusvalenze della Juventus. Ci possono essere dei risvolti, bisogna vedere Chinè cosa intenderà fare. Laddove sussistano degli elementi diversi e nuovi non ancora presi in considerazione dalla procura sportiva, e mi sembra che possano esserci sulla base di questa richiesta di rinvio a giudizio, allora Chinè potrebbe aprire nuovamente il fascicolo e svolgere le indagini necessarie ed eventualmente giungere a deferimenti del presidente del Napoli ma anche del club per responsabilità diretta”.

L’avvocato ha poi concluso così il suo intervento: “Il precedente Juventus ci dice che ci potrebbero essere dei punti di penalizzazione, ma siamo ancora in una fase iniziale e quindi sbilanciarsi è sempre complicato, però quella potrebbe essere la strada. Vedremo cosa succederà“.

Per ora la situazione è in fase embrionale, ma il rischio di sviluppi sportivi non può essere escluso. La palla passa ora alla Procura Federale, che dovrà valutare se esistano i presupposti per aprire un’indagine e, in caso positivo, quali conseguenze potrebbero esserci per il club azzurro.