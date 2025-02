Vlahovic vola nella Capitale: lampo improvviso per l’accordo

Vlahovic nella Capitale, adesso l’accordo è improvviso. Tutti i dettagli del potenziale affare per l’attaccante bianconero.

L’Atletico Madrid sta valutando un colpo di mercato per potenziare il proprio reparto offensivo e il nome in cima alla lista è quello di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da ‘Victor Llebaria Escutia’ su X, il club spagnolo è particolarmente interessato all’attaccante serbo della Juventus, che gode di grande popolarità tra i tifosi del Metropolitano.

Dopo l’arrivo di Julián Álvarez, l’Atlético sembra intenzionato a regalare a Diego Simeone un altro rinforzo di spessore per aumentare il peso offensivo della squadra. Vlahovic, che in questa stagione ha già dimostrato di essere un punto fermo per la Juventus, potrebbe rappresentare un profilo ideale per la formazione madrilena.

Vlahovic a Madrid: l’Atletico fa sul serio

Tuttavia, l’operazione non si prospetta semplice. La Juventus considera Vlahovic un elemento chiave del proprio progetto e difficilmente si priverà del giocatore senza un’offerta economica significativa.

Resta da capire se l’Atlético Madrid formulerà un’offerta concreta nei prossimi mesi e se la Juventus sarà disposta ad ascoltare eventuali proposte. Nel frattempo, alcuni tifosi bianconeri sperano che il futuro di Vlahovic sia ancora a Torino, mentre a Madrid si sogna un tandem d’attacco di altissimo livello con Álvarez e il bomber serbo.

Dal punto di vista tattico, Vlahovic si sposerebbe perfettamente con lo stile di gioco dell’Atlético Madrid. Con la sua fisicità, capacità di protezione del pallone e abilità nel gioco aereo, il serbo sarebbe un terminale offensivo ideale per le ripartenze rapide della squadra di Simeone. Inoltre, il suo istinto da goleador e la freddezza sotto porta potrebbero garantire ai Colchoneros un ulteriore salto di qualità in fase realizzativa. La sua intesa con Álvarez potrebbe rivelarsi letale, creando una coppia d’attacco capace di alternare tecnica, velocità e potenza per mettere in difficoltà le difese avversarie.