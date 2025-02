Boom boom Juventus, scambio per Tonali: la formula accontenta tutti

Tonali arriva con lo scambio? L’ultima suggestione in casa Juventus sembra andare in un’unica direzione: i dettagli.

La Juventus sta lavorando per riportare Sandro Tonali in Serie A, con un’operazione che potrebbe concretizzarsi nella prossima sessione di mercato, a condizione che il club bianconero ottenga la qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianni Balzarini su YouTube, il centrocampista ex Milan e attualmente al Newcastle sarebbe favorevole a un ritorno in Italia. La trattativa tra le due società prevedrebbe uno scambio di prestiti con Douglas Luiz, attualmente in forza alla Juventus con un obbligo di riscatto fissato per giugno 2026 a una cifra vicina ai 35 milioni di euro, valore stimato a bilancio per quella data.

Tonali alla Juventus con lo scambio di Douglas Luiz

L’operazione sembra soddisfare entrambe le parti: Tonali avrebbe la possibilità di rilanciarsi in Serie A dopo le difficoltà in Inghilterra, mentre Douglas Luiz potrebbe fare ritorno in Premier League, un campionato che conosce bene e dove ha già dimostrato il suo valore con l’Aston Villa.

La Vecchia Signora si sta muovendo in anticipo per provare a chiudere l’affare, consapevole della concorrenza che potrebbe emergere nei prossimi mesi per un giocatore del calibro di Tonali. L’eventuale ritorno dell’ex centrocampista rossonero rappresenterebbe un importante rinforzo per il centrocampo di Thiago Motta, che avrebbe a disposizione un profilo tecnico e tattico di alto livello per la prossima stagione.

Resta da capire quali saranno le intenzioni definitive delle due società e se il Newcastle sarà disposto ad accettare i termini dell’accordo. Nel frattempo, la Juventus continua a lavorare per strutturare una squadra competitiva in vista della prossima stagione europea.