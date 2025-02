Calciomercato Juventus, accordo per il bomber: firma fino al 2028

Accordo totale per il bomber. Adesso arriva la firma fino al 2028: ecco cosa succederà. Tutti i dettagli della situazone.

La Juventus continua a puntare sui giovani talenti del proprio vivaio. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club bianconero ha ufficialmente prolungato il contratto di Diego Pugno fino al 2028. L’attaccante classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile juventino, ha già avuto l’opportunità di esordire in Serie A lo scorso dicembre, confermando le aspettative riposte su di lui.

Diego Pugno, cresciuto nel vivaio della Juventus, ha dimostrato una crescita costante nelle categorie giovanili, mettendosi in luce con prestazioni di alto livello. La fiducia del club nei suoi confronti è stata ribadita con questo rinnovo pluriennale, segno che la società crede fortemente nelle sue qualità e nel suo potenziale sviluppo all’interno della prima squadra.

Diego Pugno prolunga fino al 2028: accordo fatto

Lo scorso dicembre, Pugno ha fatto il suo debutto in Serie A, un traguardo significativo che testimonia il percorso di crescita compiuto finora. Con il prolungamento fino al 2028, l’attaccante avrà l’opportunità di consolidarsi ulteriormente e di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nelle strategie di Thiago Motta, che potrebbe puntare su di lui per il futuro offensivo della squadra.

Negli ultimi anni, la Juventus ha mostrato un impegno sempre maggiore nella valorizzazione dei giovani talenti, sia attraverso la Next Gen che con l’inserimento graduale in prima squadra. Il rinnovo di Pugno si inserisce perfettamente in questa strategia, confermando l’intenzione del club di costruire una rosa competitiva anche attraverso la crescita interna dei propri giovani.

Con il nuovo contratto siglato, Diego Pugno si prepara a vivere nuove sfide con la maglia bianconera, con l’obiettivo di guadagnarsi sempre più spazio e contribuire ai successi futuri della Juventus.