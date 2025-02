Conte al posto di Thiago Motta: scelta fatta per il nuovo progetto

Conte al posto di Thiago Motta, scelta è stata fatta per il nuovo progetto: tutti i dettagli della situazione.

La panchina della Juventus continua a essere un tema caldo, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Paolo De Paola. L’ex direttore di Tuttosport e noto opinionista ha parlato ai microfoni di Juve Zone sul canale YouTube di Calciomercato.it, esprimendo qualche perplessità sulle parole di Thiago Motta dopo l’ultima partita della Juventus.

“Io ancora credo in Thiago Motta, ma se serve un’alternativa per avere subito una progettualità io dico Antonio Conte. Non è che mi siano particolarmente piaciute le dichiarazioni di Motta a fine partita, in cui ha detto che avrebbe rifatto tutto allo stesso modo“, ha dichiarato De Paola.

Antonio Conte l’alternativa per la panchina della Juventus

Parole che riaccendono il dibattito sul futuro della panchina bianconera. Thiago Motta, scelto dalla Juventus per avviare un nuovo corso basato su un gioco propositivo e moderno, ha dovuto affrontare alcune difficoltà nelle prime uscite stagionali. Il tecnico italo-brasiliano ha ribadito di non avere rimpianti sulle sue scelte, ma questa fermezza non ha convinto tutti.

Il nome di Antonio Conte, ex tecnico della Juventus e protagonista del ciclo vincente dal 2011 al 2014, continua a essere accostato ai bianconeri. Sebbene l’ex allenatore di Inter e Tottenham sia attualmente senza squadra, il suo ritorno alla Juventus rimane un’ipotesi suggestiva per molti tifosi e addetti ai lavori.

Resta da capire quale sarà la posizione della dirigenza juventina, che al momento sembra intenzionata a dare piena fiducia a Thiago Motta. Tuttavia, nel calcio nulla è mai definitivo, e le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro della panchina della Juventus. Conte con la sua esperienza e il grande passato da protagonista, prima da calciatore e poi da allenatore vincente della storia bianconera, potrebbe rappresentare quel profilo sicuro su cui puntare per far sì che la Juventus ritorni a splendere prima in Italia e poi in Europa. Staremo a vedere cosa succederà.