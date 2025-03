Affare a cifra tonda: soffiano il bomber alla Juventus

Affare fatto e a cifra tonda. Soffiano così il bomber alla Juventus: tutti i dettagli dell’operazione in entrata.

Il futuro di Ademola Lookman sembra allontanarsi dall’Italia, con la Premier League che si profila come la sua prossima destinazione. L’attaccante nigeriano, protagonista di ottime prestazioni con l’Atalanta, ha attirato l’interesse di tre club di spicco del campionato inglese: Liverpool, Tottenham e Chelsea.

A seguito delle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, sembra che il giocatore non sia più soddisfatto della sua situazione a Bergamo e stia cercando una nuova avventura. Il consiglio di amministrazione dell’Atalanta, inoltre, preferirebbe vendere il giocatore all’estero piuttosto che rinforzare una diretta concorrente in Serie A. Questo ha dato un vantaggio alle squadre inglesi, che stanno già muovendo i primi passi per il suo acquisto.

Lookman conteso dalle big della Premier: addio Juve?

Liverpool, Tottenham e Chelsea hanno mostrato grande interesse per Lookman e sono pronti a presentare offerte intorno ai 45 milioni di euro, con ulteriori bonus legati alle prestazioni dell’attaccante. La sua velocità, capacità di dribbling e versatilità offensiva lo rendono un profilo ambito per le big della Premier League.

Nonostante la concorrenza serrata, l’entourage del giocatore ha fatto sapere che la priorità di Lookman è un ritorno in Premier League. Ora, la decisione finale spetta all’Atalanta, che dovrà valutare se accettare l’offerta di 45 milioni di euro più bonus o trattenere il suo attaccante per un’altra stagione.

Nei prossimi mesi, si definirà il futuro di Lookman e la Premier League potrebbe accogliere nuovamente uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico europeo. Se così fosse, la Juventus, altra società interessata all'attaccante, si troverebbe tagliata fuori dalla corsa per l'acquisto. I bianconeri, che avevano sondato il terreno per Lookman, rischiano di vedere sfumare un'opportunità di mercato, con la Premier League che si conferma ancora una volta la destinazione più ambita dai talenti internazionali.