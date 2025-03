Tegola Juventus: bomber KO, un mese di stop

Tegola Juventus, adesso il bomber è ko. Si va verso il mese di stop. Tutti i dettagli della situazione riguardo al giocatore.

Brutte notizie per la Juventus Next Gen: Simone Guerra, uno dei giocatori simbolo della squadra, dovrà fermarsi per circa un mese a causa di un infortunio muscolare. L’attaccante ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra, come riportato da Marco Baridon su X.

Un colpo duro per la formazione bianconera, che perde una pedina fondamentale nel reparto offensivo. Guerra, con la sua esperienza e il suo contributo in fase realizzativa, rappresenta un punto di riferimento per la squadra di Brambilla. Il tecnico dovrà ora trovare soluzioni alternative per sopperire alla sua assenza.

Guerra out, lesione al bicipite femorale: stop di un mese

La Juventus Next Gen dovrà affrontare le prossime sfide senza il suo attaccante di punta, con la speranza di recuperarlo al meglio per la seconda parte della stagione. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero definitivi.

Nel frattempo, Brambilla potrebbe affidarsi a soluzioni interne per sostituire Guerra, puntando su giovani emergenti che possano sfruttare l’occasione per mettersi in mostra. Tra i possibili candidati per prendere il suo posto in attacco ci sono alcuni talenti già impiegati con continuità, ma non è escluso che la dirigenza possa valutare anche l’inserimento di nuovi elementi dalla Primavera.

Nel corso della stagione, Guerra si è dimostrato un elemento chiave per l’attacco della Juventus Next Gen, contribuendo attivamente. La sua assenza potrebbe pesare soprattutto nelle sfide contro avversari diretti, dove l’esperienza e la leadership dell’attaccante bianconero fanno la differenza. L’infortunio arriva in un momento delicato della stagione, con la squadra impegnata in gare importanti. Il reparto offensivo dovrà trovare nuove soluzioni per non perdere terreno in classifica. Molto dipenderà anche dalla velocità di recupero di Guerra, che lavorerà con lo staff medico per tornare in campo il prima possibile senza rischi di ricadute.