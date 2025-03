Esonero Thiago Motta, scelto l’erede: la Juve paga la clausola

Esonero Thiago Motta, ci sarebbe già l’erede. La Juventus sarebbe, infatti, disposta a pagare la clausola: lo scenario.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli potrebbe essere un’opzione concreta per la Juventus in caso di separazione da Thiago Motta. L’ex tecnico del Milan, attualmente alla guida dell’Al-Nassr, avrebbe una clausola d’uscita nel suo contratto che potrebbe agevolare il suo ritorno in Europa in tempi brevi.

Il futuro della panchina bianconera rimane un argomento caldo, soprattutto in vista della prossima stagione. Sebbene Thiago Motta sia stato scelto con convinzione dalla società, le dinamiche del calcio sono sempre imprevedibili. In questo contesto, il nome di Pioli inizia a circolare con insistenza come possibile sostituto.

Pioli al posto di Thiago Motta: cambia la panchina della Juve

Un dettaglio che rende ancora più interessante questa ipotesi riguarda la possibilità per Pioli di liberarsi dal suo attuale contratto con l’Al-Nassr grazie a una clausola d’uscita. Questo gli permetterebbe di essere disponibile già prima del Mondiale per Club, evento a cui la Juventus parteciperà nel 2025. Un tempismo che potrebbe rivelarsi strategico per il club bianconero.

Pioli è reduce da un’esperienza vincente con il Milan, con cui ha conquistato lo Scudetto nella stagione 2021-22 e ha riportato la squadra in pianta stabile tra le migliori d’Europa. La sua esperienza, unita alla capacità di gestire gruppi importanti, potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la Juventus nel caso in cui decidesse di cambiare guida tecnica.

Al momento, la situazione rimane nel campo delle ipotesi, ma il nome di Pioli potrebbe diventare sempre più concreto nei prossimi mesi. La Juventus valuterà attentamente ogni scenario prima di prendere una decisione definitiva sulla sua panchina. Se Pioli dovesse effettivamente approdare alla Juventus, il club potrebbe andare incontro a diversi cambiamenti, sia dal punto di vista tattico che gestionale. L’allenatore emiliano ha dimostrato di prediligere un sistema di gioco basato su un 4-2-3-1 o 4-3-3, schemi che potrebbero portare la dirigenza bianconera a rivedere alcune scelte di mercato. Staremo a vedere che succederà ma intanto la Juventus dovrà prendere una decisione sul futuro del suo attuale allenatore. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità in merito.