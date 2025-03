Yildiz lascia la Juventus: sono già arrivati in città

Yildiz lascia la Juventus? Adesso c’è una squadra molto importante per il suo futuro: i dettagli dell’operazione.

Secondo le recenti indiscrezioni del giornalista Ekrem Konur su ‘X’, il Liverpool è fortemente interessato ad acquisire il giovane talento della Juventus, Kenan Yildiz, nella prossima finestra di mercato estiva. Il club inglese ha inviato osservatori per monitorare le prestazioni del diciannovenne durante le recenti partite di Serie A contro Cagliari ed Hellas Verona.

Yildiz, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2029, è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio europeo. La sua versatilità gli permette di giocare sia sulle fasce che come attaccante centrale, rendendolo un obiettivo appetibile per diversi top club. Oltre al Liverpool, anche Arsenal, Manchester United e Borussia Dortmund hanno manifestato interesse per il giovane talento.

Yildiz lascia la Juve: Liverpool in pole per l’acquisto

La Juventus, consapevole del valore di Yildiz, avrebbe fissato una valutazione di circa 80 milioni di euro per il suo cartellino. Tuttavia, secondo alcune fonti, il Liverpool sarebbe disposto a presentare un’offerta di 80 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore, considerandolo un possibile erede di Mohamed Salah nel reparto offensivo dei Reds.

La situazione contrattuale di Salah, il cui accordo con il Liverpool scade quest’estate, potrebbe accelerare l’interesse del club inglese per Yildiz. Tuttavia, la Juventus non sembra intenzionata a cedere facilmente il suo gioiello, a meno di un’offerta che soddisfi le loro elevate aspettative economiche.

La prossima estate si preannuncia quindi cruciale per il futuro di Kenan Yildiz, con diversi club pronti a contendersi il suo talento e la Juventus chiamata a prendere decisioni strategiche sul destino del giovane attaccante. Ovviamente Yildiz rappresenta un attaccante importante per la Juventus, in primis per un fattore di età, essendo giovane, ha davanti ancora diversi anni per mettersi in luce con la maglia dei bianconeri e quel numero sulle spalle non indifferente, il 10. Davanti, però, ad offerte convincenti il club potrebbe valtuare il suo addio e i Reds, proprio come per Chiesa, in questo momento, rappresentano l’opzione più convincente. Staremo a vedere dunque cosa succederà nei prossimi mesi con un mercato sempre più propenso alla rivoluzione.