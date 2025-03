Il nuovo Bellingham alla Juventus: c’è già il nero su bianco

Il nuovo Bellingham alla Juventus? Adesso ci sarebbe già il nero su bianco. Tutti i dettagli della nuova, clamorosa, opportunità.

Dopo un inizio di stagione con poco spazio in prima squadra, Vasilije Adzic sta trovando continuità e prestazioni convincenti con la Juventus Next Gen. Il classe 2006 ha già realizzato due reti in Serie C, dimostrando un impatto immediato e confermando le aspettative su di lui. Mladen Milinkovic, ex allenatore del giovane talento montenegrino, ha rilasciato dichiarazioni importanti sulle prospettive del centrocampista, parlandone in un’intervista a La Stampa.

Milinkovic ha analizzato le caratteristiche tecniche di Adzic, soffermandosi sul ruolo più adatto per esaltare le sue qualità: “Ha giocato in diversi ruoli a centrocampo, ma credo che si esprima al meglio come trequartista, vicino alla porta. Ha un tiro potente e sa sfruttarlo molto bene”. Il paragone che ne emerge è di altissimo livello: “È un mix tra un numero 8 e un 10, per caratteristiche ricorda una via di mezzo tra Jugovic e Bellingham“.

Adzic, la nuova stella della Juve: “Un mix tra Jugovic e Bellingham”

L’ex tecnico del montenegrino si è poi soffermato sul futuro del talento bianconero: “Alla Juventus è cresciuto molto e sono certo che abbia il potenziale per sviluppare al massimo le sue qualità. Gli auguro di diventare uno dei più grandi giocatori montenegrini, al pari di Savicevic, Jovetic e Vucinic“.

Uno degli aspetti più impressionanti di Adzic è la sua mentalità: “Nonostante la giovane età, ha sempre mostrato maturità e capacità di gestire la pressione. È un leader naturale. Spero che la Juventus lo sostenga nel suo percorso di crescita e lo accompagni fino all’esplosione definitiva“

Con prestazioni sempre più convincenti in Next Gen, Adzic punta a conquistarsi un posto stabile nella prima squadra. Il suo talento è evidente, il suo futuro sembra già scritto: la Juventus potrebbe aver trovato un nuovo gioiello da valorizzare.