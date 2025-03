Osimhen dice sì alla Juventus: Giuntoli non crede ai suoi occhi

Osimhen avrebbe già detto sì alla Juventus. Giuntoli pronto a fare la mossa vincente: tutti i dettagli sull’attaccante.

La Juventus si prepara a ripartire da Firenze con l’obiettivo di consolidare la corsa al quarto posto, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. La sfida contro la Fiorentina si preannuncia intensa, ma nel frattempo la dirigenza bianconera guarda già al mercato, pianificando le strategie future per l’attacco.

Secondo quanto riportato dalla giornalista Fabiana Della Valle sul suo canale YouTube, la Juventus avrebbe già ricevuto un primo segnale positivo da Victor Osimhen. “La Juventus ha già incassato il primo sì del giocatore, perché comunque Giuntoli ha parlato sia con Osimhen che con il suo procuratore e sa che il giocatore è interessato a un trasferimento a Torino.”

Osimhen alla Juventus: arriva il primo sì

Questa risposta affermativa rappresenta un passo importante per la Juventus, che da tempo monitora la situazione dell’attaccante nigeriano. Tuttavia, la trattativa rimane complessa: bisognerà valutare le richieste economiche del Napoli e la fattibilità dell’operazione, considerando il valore di mercato del giocatore.

Un altro tema caldo riguarda Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, nonostante sia un perno dell’attacco bianconero, non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Fabiana Della Valle ha aggiornato la situazione: “Siamo a marzo, non c’è stato ancora e non ci sarà neanche durante la sosta l’incontro famoso con il procuratore per parlare del rinnovo di contratto. Da quanto filtra, anche se non c’è niente di ufficiale, il giocatore non ha intenzione di rinnovare. La sua intenzione è quella di restare alla Juve per andarsene a zero, in maniera tale da riuscire a strappare un ingaggio che il più possibile si avvicini a quello che ha ora.”

Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, la Juventus potrebbe trovarsi costretta a valutare offerte per Vlahovic già nella prossima sessione di mercato, per evitare di perderlo a parametro zero. La Juventus si trova, quindi, in una fase di valutazione cruciale. Da un lato, la possibilità di investire su Osimhen come erede designato dell’attacco bianconero; dall’altro, la gestione della situazione Vlahovic, con il rischio concreto di una sua partenza senza rinnovo. Nei prossimi mesi, la dirigenza sarà chiamata a prendere decisioni strategiche fondamentali per il futuro offensivo della squadra.