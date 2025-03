Serie A, penalizzazione devastante: cambia la corsa Scudetto

Serie A, adesso la penalizzazione ha un effetto devastante. Tutti i dettagli su come, in questo momento, potrebbe cambiare la corsa scudetto.

Due anni fa, la Serie A fu scossa dalla maxi inchiesta che colpì la Juventus, accusata di illeciti legati alle plusvalenze sui cartellini dei calciatori. Il club bianconero ricevette una penalizzazione di dieci punti nel maggio 2023, modificando gli equilibri della classifica e influenzando l’esito della stagione. Da allora, il campionato italiano sembrava aver trovato una certa stabilità, con l’Inter che ha conquistato lo scudetto lo scorso anno e che anche in questa stagione si trova tra le favorite.

Tuttavia, come viene riportato da ‘Interlive.it’ che riprende l’intervento dell’avvocato Michele La Francesca in un intervento per ‘ius101.it’. ‘, il quadro potrebbe nuovamente cambiare a causa di una vicenda extra-calcistica che riguarda il Napoli. Il club partenopeo, attualmente in corsa per il titolo insieme all’Inter e all’Atalanta, resta nel mirino della Procura Federale di Roma per il presunto falso in bilancio legato all’affare Victor Osimhen. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni significative sulla classifica della Serie A entro la fine della stagione.

Classifica cambiata entro fine stagione? Ecco cosa potrebbe succedere

Inizialmente sembrava che il caso Osimhen fosse stato archiviato, ma il Procuratore Federale Giuseppe Chiné sta valutando nuove prove che potrebbero riaprire l’inchiesta. Se tali elementi venissero ritenuti validi, la Corte Federale d’Appello potrebbe riaprire il procedimento entro 60 giorni, con una sentenza definitiva prevista entro giugno.

Come anticipato poc’anzi, secondo l’avvocato Michele La Francesca, intervistato da ‘ius101.it’, in caso di condanna il Napoli potrebbe subire una penalizzazione di alcuni punti nella classifica attuale, incidendo sulla lotta per lo scudetto. Tuttavia, se il vantaggio dell’Inter sulla seconda classificata fosse consistente, l’eventuale penalizzazione del Napoli potrebbe non avere un impatto decisivo.

Esiste anche la possibilità che la sanzione venga applicata nella prossima stagione, costringendo il Napoli a partire con un malus nel campionato successivo. Se approfondita, quindi, la vicenda Napoli potrebbe dunque rappresentare un nuovo scossone per la Serie A, con possibili cambi sulla corsa al titolo e sulle sorti del club. Attendiamo ulteriori novità in merito alla questione.