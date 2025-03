“Dimissioni Thiago Motta”: con la Juventus finisce malissimo

“Dimissioni di Thiago Motta”. Cosa sta succedendo in casa Juventus dopo la sconfitta di ieri: i dettagli della situazione.

Il noto tifoso bianconero Edoardo Mecca ha espresso un duro attacco nei confronti di Thiago Motta e della Juventus, mettendo in discussione la gestione tecnica dell’allenatore e la direzione della società con un tweet nel suo profilo X.

Attraverso il suo profilo X (@EdoardoMecca1), Mecca ha sottolineato come l’ex tecnico del Bologna abbia perso il controllo dello spogliatoio, insistendo su scelte tattiche ritenute “cervellotiche” e dannose per alcuni giocatori, già in evidente difficoltà.

“Avrebbe dovuto dimettersi”: il duro sfogo su X

“Thiago Motta avrebbe dovuto dimettersi. Ha mezzo spogliatoio contro e si impunta su formazioni cervellotiche danneggiando ancora di più alcuni giocatori già in palese difficoltà, mettendoli fuori ruolo”, ha scritto Mecca, criticando l’approccio dell’allenatore.

Il creator ha poi evidenziato la mancanza di miglioramenti nella squadra, evidenziando il fatto di sciogliersi alle prime difficoltà senza mostrare orgoglio e senso di appartenenza: “Non c’è reazione, voglia di rivincita, senso di appartenenza, orgoglio, rabbia. Non c’è niente”.

Infine, il messaggio si è concluso con una critica anche alla dirigenza e un chiaro riferimento alla gestione generale della squadra. Un parare comune per gran parte dei tifosi dovuto al malcotento generale di queste rovinose sconfitte subite dalla Juventus negli ultimi periodi. Il pensiero di Edoardo Mecca è, infatti, condiviso da una parte significativa della tifoseria bianconera, che considera ormai al capolinea l’esperienza di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. I risultati deludenti e l’incapacità di dare una svolta alla stagione stanno alimentando il malcontento, soprattutto alla luce del rischio concreto di non qualificarsi alla prossima Champions League. La Juventus, infatti, si trova attualmente al quinto posto in classifica, con il Bologna sorprendentemente sopra ai bianconeri. Una situazione inaccettabile per molti tifosi, che si aspettavano ben altri risultati dopo l’arrivo dell’ex tecnico rossoblù. Se il trend negativo dovesse continuare, la posizione di Motta potrebbe diventare ancora più precaria, con la società costretta a prendere decisioni drastiche per salvare la stagione.