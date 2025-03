Dal Barcellona alla Juventus, doppio colpo: li porta il nuovo allenatore

Il nuovo allenatore con i regali: uno dei papabili prossimi allenatori della Juventus arriva con il doppio colpo. Ecco cosa sta venendo fuori

Si parla molto di quello che potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus. Soprattutto dopo la clamorosa debacle di Firenze che ha fatto seguito alla legnata interna contro l’Atalanta. Diciamolo chiaramente: il futuro di Motta è segnato e nessuno dentro il club, e soprattutto tra i tifosi, lo rimpiangerà.

Detto questo, i nomi che sono usciti fuori in questi giorni sono stati parecchi e ieri è venuto fuori, ma non nella novità, ma perché si è parlato di un accordo quasi trovato, quello di Stefano Pioli. L’ex Milan, adesso all’Al-Nassr, sarebbe il favorito per la panchina della Juventus. Ma tra i tutti i tecnici italiani e non spuntati in queste settimane non possiamo dimenticare quella che è stata una clamorosa rivelazione de L’Equipe, uno dei più importanti quotidiani francesi, fatta qualche tempo fa, con la Juventus che avrebbe contattato Xavi. Oggi, a riportare delle notizie sullo spagnolo, ci pensa El Nacional, che mette in evidenza due questioni. E andiamo a vedere quali sono.

Xavi alla Juventus: si porta due giocatori

L’ex allenatore del Barcellona, si legge, interessa parecchia sia alla Juventus sia al Manchester United che, a quanto pare, non è che sia così tanto convinto di aver puntato su Amorim. Quindi la Juve c’è, eccome, e potrebbe partire con due innesti direttamente dalla squadra che ha allenato fino allo scorso anno.

“L’allenatore catalano – viene messo nero su bianco sul sito citato prima – vuole pescare per la squadra dal Barça e portare con sé due giocatori con cui ha coinciso durante la sua permanenza: Fermín López e Andreas Christensen. Entrambi i giocatori sono stati fondamentali per il suo sistema e Xavi è fiducioso che possano essere pezzi fondamentali nella sua prossima squadra”. Insomma, un giovane centrocampista e un forte difensore che con Flick non stanno trovando lo spazio che meritano e che quindi potrebbero senza dubbio fare al caso di Xavi. E c’è sempre la Juventus all’orizzonte. Occhi che i nomi sono tanti e la sorpresa rimane sempre dietro l’angolo.