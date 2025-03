La Juve esonera Thiago Motta: altro che Mancini, ecco un altro ex CT

Adesso la Juventus potrebbe prendere la drastica decisione, non solo Mancini, un altro nome è in pole: tutti i dettagli.

Durante una diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha parlato di un possibile scenario che coinvolge la panchina della Juventus, con un focus particolare sull’ipotesi di esonero per Thiago Motta. Secondo quanto rivelato dal giornalista, un nome che è emerso nelle ultime ore come possibile sostituto dell’attuale allenatore bianconero sarebbe quello di Cesare Prandelli.

Momblano ha spiegato che Prandelli è un profilo che rientra nei parametri che la Juventus potrebbe considerare, soprattutto per la sua esperienza e per la capacità di gestire situazioni delicate senza “inquinare” i piani futuri del club. “Si tratta di un allenatore che può entrare in corsa e che ha quella ragionevolezza per cui serve un po’ mettere tutti calmi“, ha detto Momblano, suggerendo che Prandelli potrebbe essere il tipo di figura che la Juventus cerca per affrontare le prossime nove partite di campionato, con un occhio anche al possibile Mondiale per club.

Prandelli come traghettatore al posto di Thiago Motta

Queste parole di Momblano hanno fatto riflettere molti tifosi sulla possibilità di un cambio in panchina, soprattutto in un momento in cui le performance della Juventus non sono del tutto convincenti. Prandelli, che ha una lunga carriera alle spalle, potrebbe rappresentare un’opzione solida e di transizione per il club bianconero in caso di decisioni drastiche sull’allenatore.

La situazione resta ancora in fase di evoluzione, ma le dichiarazioni di Momblano hanno sicuramente alimentato il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori sulla gestione della squadra e le scelte future in panchina.

Nel contesto delle voci che circolano attorno alla panchina della Juventus, Cesare Prandelli emerge come una figura che potrebbe portare esperienza e saggezza alla squadra, ma solo per un periodo limitato. L’idea di un suo ingresso alla guida dei bianconeri, come suggerito da Luca Momblano, si basa sulla sua abilità di entrare in corsa senza stravolgere troppo i piani futuri del club. Prandelli, con la sua lunga carriera da allenatore e l’esperienza sia in Serie A che a livello internazionale, rappresenta un profilo che potrebbe garantire la stabilità necessaria in un periodo di incertezze. La sua capacità di gestire situazioni delicate e la sua visione pragmatica lo rendono un candidato ideale per prendere in mano la Juventus in un momento in cui la squadra potrebbe aver bisogno di un cambiamento per risollevare le sorti della stagione.