“Giuntoli commissariato”: clamoroso Juve, nuova bufera

“Giuntoli commissariato”. Ecco cosa sta succedendo in casa Juventus, il punto su quello che è stato detto.

Le ultime dichiarazioni di Davide Burani a ‘Juventibus‘ hanno riacceso il dibattito sul futuro della Juventus e sulla gestione del club da parte della dirigenza. Secondo il giornalista, John Elkann sarebbe perfettamente consapevole delle difficoltà che la squadra sta attraversando e che spetterà a lui prendere la decisione finale su alcuni nodi strategici.

“Elkann sa dei problemi della Juventus ed è consapevole che sarà lui a prendere la decisione finale. Bisogna sciogliere determinati nodi che evidentemente solo lui può fare“, ha dichiarato Burani, lasciando intendere che il destino del club dipenderà direttamente dalle scelte del numero uno di Exor.

“Elkann prenderà la decisione finale”: Juve, pronta un’altra rivoluzione?

Un aspetto su cui Burani ha posto l’accento riguarda la strategia della Juventus, che finora ha scelto di non apportare cambiamenti significativi. “Perché la Juventus sceglie di non cambiare? Perché forse è il caso di ripensare diverse cose per la prossima stagione“, ha affermato, suggerendo che il club potrebbe essere già al lavoro per una revisione delle proprie scelte in vista del futuro.

Una delle affermazioni più forti di Burani riguarda Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo bianconero, che secondo il giornalista sarebbe già stato “commissariato“. Un termine che lascia intendere una limitazione del suo potere decisionale e un possibile intervento diretto della proprietà sulle questioni di mercato e gestione tecnica.

Le parole di Burani accendono dunque il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori: quale sarà il futuro della Juventus? Quali saranno le mosse di Elkann? Il prossimo mercato estivo potrebbe rappresentare un crocevia decisivo per il club bianconero. Tra le ipotesi per il futuro, non è da escludere anche un possibile cambio di allenatore. Thiago Motta resta in bilico e, se la Juventus dovesse decidere di voltare pagina, il nome di Antonio Conte resta la suggestione numero uno per i tifosi. Il tecnico salentino, già protagonista di un ciclo vincente a Torino, è spesso accostato a un ritorno in bianconero, alimentando il sogno di molti sostenitori juventini.