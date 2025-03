Calciomercato Juventus, arriva l’ex pupillo: Giuntoli ha già scelto il prossimo centrocampista

Il ds bianconero ha un nome già sicuro per ripartire, si tratta di un pallino già da tempo nei radar della Juventus: i dettagli.

Come riportato in un tweet di Giovanni Albanese, la Juventus guarda al futuro con ambizione, e Cristiano Giuntoli ha le idee chiare: l’attuale rosa ha un valore significativo e, con 3-4 rinforzi mirati, può essere competitiva per lo scudetto. Tra i nomi in cima alla lista del direttore sportivo bianconero per il calciomercato estivo spicca quello di Sandro Tonali. Tuttavia, l’operazione dipende in gran parte dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Giuntoli ritiene che la base della squadra sia solida e che non sia necessario un rivoluzionamento, ma piuttosto degli innesti strategici. L’obiettivo è rendere la rosa ancora più competitiva, e in questo scenario il nome di Tonali assume particolare rilevanza. Il centrocampista italiano potrebbe rappresentare il colpo giusto per rafforzare il reparto mediano.

Tonali per il centrocampo: arriva così il pupillo di Giuntoli

L’eventuale approdo di Tonali a Torino, però, non è scontato. La Juventus deve prima assicurarsi un posto nella prossima Champions League, condizione fondamentale per avere le risorse economiche necessarie a finanziare operazioni di mercato di alto livello. Senza gli introiti garantiti dalla massima competizione europea, la trattativa per Tonali potrebbe diventare più complessa.

Dopo l’esperienza in Premier League con il Newcastle, il centrocampista ex Milan potrebbe considerare un ritorno in Serie A. La Juventus potrebbe offrirgli la chance di rilanciarsi in un progetto ambizioso, ma restano da valutare le condizioni economiche dell’operazione e la volontà del club inglese.

In attesa di sviluppi concreti, Giuntoli continua a lavorare per costruire una Juventus sempre più competitiva, consapevole che la Champions League sarà la chiave per aprire le porte a un mercato di alto livello.