Juventus, Motta esonerato: UFFICIALE, panchina a Tudor

Calciomercato Juventus: è ufficiale l’esonero di Thiago Motta, al suo posto arriva un ex bianconero. Ecco cosa succederà.

​La Juventus ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Thiago Motta a causa di una serie di risultati deludenti e ha nominato Igor Tudor come suo successore fino al termine della stagione 2024/2025. ​

Motta, ingaggiato nel giugno 2024 con un contratto triennale dopo un’esperienza positiva al Bologna, non è riuscito a replicare gli stessi successi a Torino. La squadra ha subito pesanti sconfitte contro Fiorentina e Atalanta, è stata eliminata dalla Champions League dal PSV Eindhoven e dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, scivolando al quinto posto in Serie A, a 12 punti dalla capolista Inter. ​

Tudor sulla panchina della Juventus: è ufficiale

La scelta di Igor Tudor come nuovo allenatore si basa sul suo legame storico con la Juventus, dove ha giocato dal 1998 al 2005 e ha ricoperto il ruolo di vice allenatore nella stagione 2020/2021. Tudor ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per un’ulteriore stagione, ma sarà il club a decidere se esercitare tale opzione, lasciando aperta la possibilità di valutare altre soluzioni in estate. ​

Il nuovo tecnico dirigerà il primo allenamento domani e debutterà in panchina nella prossima partita di campionato contro il Genoa. L’obiettivo principale di Tudor sarà quello di risollevare le sorti della squadra e garantire la qualificazione alla prossima Champions League.

