Osimhen ha detto no alla proposta choc: vuole solo la Juventus

Osimhen ha detto no alla proposta choc, ecco cosa sta succedendo. Vorrebbe solo la squadra bianconera: tutti i dettagli.

Victor Osimhen continua a essere uno dei nomi più chiacchierati del mercato. L’attaccante di proprietà partenopea ha recentemente rifiutato l’offerta faraonica dell’Al Hilal, che gli aveva proposto un contratto da 30 milioni di euro a stagione. Nonostante le proposte allettanti dall’Arabia Saudita, il nigeriano sembra ottimista riguardo alla possibilità di continuare a giocare in Italia, con la Juventus che resta una delle opzioni più intriganti.

Il numero di pretendenti per Osimhen continua a crescere, rendendo la sua situazione sempre più complessa. La decisione finale sul suo futuro è attesa per aprile, ma nel frattempo il Napoli e il suo entourage stanno valutando le varie possibilità. Il Galatasaray, che ha mostrato interesse per mantenere l’attaccante, deve fare i conti con una clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro. Tuttavia, questa cifra non si applica ai club di Serie A, lasciando la Juventus con margini di trattativa diversi rispetto ai concorrenti europei.

Osimhen, rebus per il suo futuro: ma c’è la Juve tra le priorità

Per portare Osimhen a Torino, la Juventus dovrà trovare un’intesa con il Napoli, cercando di proporre un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Le indiscrezioni suggeriscono che i bianconeri siano disposti a fare un investimento importante, magari inserendo contropartite tecniche per ridurre l’esborso economico. D’altro canto, il Galatasaray potrebbe tentare di abbassare il prezzo nel caso in cui Osimhen manifestasse la volontà di rimanere in Turchia.

Il futuro dell’attaccante nigeriano resta dunque incerto, ma una cosa è chiara: la Juventus è determinata a inserirsi nella corsa per Osimhen, e le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la sua prossima destinazione.

Certamente, un elemento chiave che potrebbe favorire la Juventus nella corsa a Osimhen è il rapporto tra il giocatore e Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo bianconero. Giuntoli è stato l’artefice dell’arrivo del nigeriano al Napoli nel 2020, credendo fortemente nelle sue qualità e investendo una cifra importante per portarlo in Serie A. Il legame di fiducia tra i due potrebbe rappresentare un vantaggio per la Vecchia Signora nelle trattative, rendendo più semplice un’eventuale operazione di mercato.