Giuntoli tradisce la Juve: nuova squadra in Serie A

Giuntoli, adesso, potrebbe “tradire” la Juventus. Ecco cosa potrebbe succedere nel futuro del direttore sportivo.

​Negli ultimi giorni, il giornalista Graziano Carugo Campi, noto su X come @CampiMinati, ha riportato che la Fiorentina avrebbe manifestato interesse nei confronti di Cristiano Giuntoli, attuale direttore tecnico della Juventus.

Questa indiscrezione giunge in un momento delicato per la Vecchia Signora, reduce da due pesanti sconfitte consecutive: un 0-4 contro l’Atalanta e un 3-0 contro la Fiorentina che hanno visto, anche, l’esonero del tecnico Thiago Motta, proprio scelto da Giuntoli.

Giuntoli, futuro a rischio? C’è la Fiorentina

Vista la situazione, tutt’altro che serena, in casa bianconera e il rischio concentro di compromettere la corsa per la qulificazione in Champions League, la dirigenza bianconera potrebbe valutare, anche, il futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, nonostante le grandi aspettative che si avevano l’estate ​scorsa.

Nonostante la grandi spese effettuate in campagna acquisti, per ora, l’operato di Giuntoli si è rivelato deludente, soprattutto sui profili su cui si è speso di più, i due centrocampisti Douglas Luiz e Koopmeiners. La tifoseria, così come i piani alti del club sarebbero delusi dall’operato del direttore sportivo e, quindi, la sua permanenza nella prossima stagione non sarebbe così scontata.

Certo, è ancora presto per dirlo ma, adesso, stando all’indiscrezione, già un club italiano si starebbe muovendo per interessarsi al direttore sportivo ex Napoli in caso di seperazione prematura dalla Juventus. La Fiorentina, che in questa stagione sta ottenendo grandi risultati, anche grazie all’acquisto di Moise Kean, arrivato dalla Juventus, che sta dando ottimi risultati sotto porta. La dirigenza viola potrebbe valutare seriamente la candidatura di Cristiano Giuntoli in caso di seperazione dalla Juventus. Ancora presto per dirlo ma se gli attriti societari venissero confermati, a quel punto, oltre al tecnico, la Juventus potrebbe cambiare anche strategia per la direzione sportiva. Notizia che va, chiaramente, ancora confermata ma in casa bianconera si prevede già una voglia di rivoluzione, con il solo obiettivo di tornare, presto, grandi e ambire a ciò che la Juventus, in passato, era abituata. Rimaniamo, quindi, in attesa di ulteriori indiscrezioni a riguardo.

