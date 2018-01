19.50 – Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ e, fra le altre cose, si è soffermato anche sulla lotta scudetto tra Napoli e Juve.

18.58 – Come riportato da ‘Gianlucadimarzio.com’, sarebbe appena cominciato un incontro fra Juventus e Pescara per parlare dello scambio di due giovani: Bunino e Mancuso. Il primo potrebbe passare subito in Abruzzo, mentre per il secondo si attenderà l’estate per il trasferimento in bianconero.

17.50 – Avanza sempre di più la trattativa tra Juventus e Genoa per l’acquisto di Pietro Pellegri, giovanissimo attaccante italiano: nell’affare si parla del bianconero Caligara come contropartita tecnica

17.35 – Non sono passate inosservate le doti tecniche del giovane Bentancur. Il Genoa ha chiesto alla Juventus di poterlo avere in prestito, ma la squadra bianconera non ha intenzione di rinunciare al talentuoso sudamericano

17.10 – L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato del momento della sua squadra e della prossima sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

16.40 – Il difensore della Juventus Medhi Benatia ha parlato del momento di Gonzalo Higuain e del cammino europeo del club bianconero.

16.10 – I due dirigenti blucerchiati, Pradé e Osti, hanno fatto il punto riguardo le situazioni di Praet e Torreira, nomi a più riprese accostati alla Juventus.

15.25 – 21 anni e già 17 reti in Bundesliga: Julian Brandt è davvero un gioiellino che nessun top club europeo vorrebbe lasciarsi sfuggire. Il centrocampista col vizio del gol è finito nel mirino della Juventus

14.50 – Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri rispondono alle solite domande sulle brutte prestazioni della Juventus contrapposte al bel gioco del Napoli. Ma l’obiettivo finale è divertire o vincere?

13.45 – La Juventus è al lavoro in vista della trasferta sul campo del Chievo. Massimiliano Allegri recupera diversi giocatori e ne valuta altri ancora in dubbio. Ecco le probabili formazioni.

12.40 – La Juventus è in campo a Vinovo per l’allenamento mattutino in vista della gara contro il Chievo. Da ieri Gianluigi Buffon ha ripreso ad allenarsi in gruppo.

12.15 – Stando a quanto svelato oggi da Tuttosport, la Juventus sarebbe ancora sulle tracce di Hector Bellerin per sostituire in estate Lichtsteiner. Le alternative sono Meunier e Darmian.

11.45 – Stando a quanto scritto da Sportmediaset Kwadwo Asamoah, centrocampista classe 1988 della nazionale ghanese, potrebbe non rinnovare il contratto attualmente in scadenza con la Juventus. Inter e Roma alla finestra.

11.10 – Valter Birsa, trequartista del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus: “Tutti giochiamo a favore del Chievo e il risultato della squadra rispecchia il nostro lavoro. L’obiettivo resta sempre la salvezza? Siamo sempre stati concentrati sul nostro obbiettivo, ma non sono nessuno per giudicare le altre squadre inferiori o superiori a noi. Dobbiamo solo lavorare. I risultati verranno da sé. Prossimo avversario la Juventus? Fuori casa facciamo più fatica rispetto alle partite in casa. Sarà una gara difficile, ma abbiamo voglia di fare bene e di fare risultato. Speriamo di riprendere il filo positivo per i risultati. Il nostro lavoro influirà su tutto. Giocare contro di loro può aiutarci a cambiare il nostro approccio verso le altre gare. Il fatto che Dybala sia fuori non mi preoccupa perché loro hanno sempre tantissime soluzioni. Adesso, ad esempio, è Douglas Costa a fare la differenza”.

10.40 – Stando a quanto riportato dal ‘Secolo XIX’, Pietro Pellegri alla Juventus sarebbe ormai un affare ben avviato. I contatti tra le due dirigenze sono continui e i bianconeri sembrano essere in vantaggio anche su alcuni club esteri. Anche Caligara nell’operazione.

10.00 – Continua il calvario infinito di Benedikt Howedes, polivalente difensore tedesco in forza alla Juventus, che però fino a questo momento non ha avuto molta fortuna. L’ex Schalke 04 ha parlato della sua esperienza in bianconero in un’intervista rilasciata alla Sport Bild.

9.30 – La Juventus punta decisa verso Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola: “Blitz Pellegrini”, sottolineando come la Juve sia sulle tracce centrocampista scuola giallorossa. Secondo la rosea, il romanista sarebbe favorito rispetto a Cristante e Barella per finire alla corte di Allegri.

9.00 – Secondo quanto scrive in Spagna ‘Don Balon’, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha individuato in Pjanic l’erede naturale di Toni Kroos, per la mediana blanca. Il tedesco è stato accostato anche alla Juve, ed in estate potrebbe lasciare la Spagna.

8.30 – Secondo La Stampa alla Juve potrebbero arrivare esperienza e gioventù: Darmian e Pellegri nella Juve del futuro.

8.00 – Il nostro buongiorno con la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Ecco le prime pagine di Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Tuttosport.