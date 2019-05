Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe essere il nuovo tecnico della Juventus, in vista della prossima stagione.

Sembra un talent show, in realtà si tratta della concorrenza per la panchina della Juventus, per la sostituzione di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Il tecnico livornese ha comunicato, insieme al presidente Andrea Agnelli, la separazione tra le parti dal termine di questa stagione. Il maggior candidato, in queste ore, sembra essere Pep Guardiola del Manchester City. Gli altri nomi, invece, sono quelli che portano a Maurizio Sarri, Mauricio Pochettino e Antonio Conte.

Juventus, Guardiola verso Torino

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola è sempre di più un pretendente per la panchina della Juventus, in vista della prossima stagione. La separazione da Massimiliano Allegri, ufficializzata settimana scorsa, ha sparigliato le carte in casa bianconera e regna l’incertezza sul prossimo allenatore. Il nome che è uscito nelle ultime ore è, proprio, quello dello spagnolo ex Barcellona che è stato avvistato, a Milano, in compagnia di Fabio Paratici. Con una nota sul proprio sito, il club piemontese, ha comunicato che il 14 giugno sarà chiuso l’Allianz Stadium ed è la data che è stata indicata, ieri sera, per la presentazione del tecnico catalano.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK