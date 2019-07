Calciomercato Juventus: Icardi sostituisce Higuain, la situazione

Calciomercato Juventus: Mauro Icardi obiettivo numero uno dei bianconeri se parte Gonzalo Higuain. Paratici deve prima piazzare il Pipita: lo scenario.

Il loro destino sembra essere davvero incrociato e non solo per il fatto che sono argentini. Mauro Icardi e Gonzalo Higuain potrebbero incrociarsi e prendere l’uno il posto dell’altro. La Juventus, che ha già individuato il sostituto del Pipita, deve tuttavia attendere gli sviluppo futuri per quanto riguarda il mercato in uscita, prima di regalarsi un nuovo numero 9 che al momento manca alla squadra di Maurizio Sarri.

Scambio Icardi-Higuain, Calciomercato Juventus: uno entra, l’altro parte

Come ben sappiamo, nei giorni scorsi la Roma sembrava molto vicina ad Higuain, tuttavia nelle ultime ore le due parti sembrano essere molto più distanti. Il motivo? Dopo l’arrivo di Sarri, suo ex allenatore al Napoli, il ragazzo ha deciso di voler rimanere in bianconero per giocarsi le sue chance.

L’argentino, però, sembra essere ormai fuori dal nuovo progetto della Juve. Lo capiamo infatti anche dal numero di maglia che ha deciso di indossare: non più la 9, bensì la numero 21. Un chiaro segnale del fatto che, per lui, non c’è più posto alla Vecchia Signora.

Al momento Mauro Icardi attende, ben consapevole di essere un nome caldo e che il suo futuro all’Inter sarebbe sostanzialmente da giocatore fuori rosa. Da capitano a ultima ruota del carro in pochi mesi. Come finirà questa vicenda? Staremo a vedere.

Uno scambio Higuain-Icardi tra bianconeri e nerazzurri? Al momento è soltanto una news di calciomercato Juventus che lascia il tempo che trova, ma non sarebbe una cattiva idea. Marotta, che conosce bene il ragazzo, potrebbe cercare di rivalutarlo e trovare per lui quel posto che, attualmente, alla Continassa non riesce più a trovare.

Al momento Wanda Nara ha espresso il suo gradimento verso la sua possibile nuova destinazione, ossia Torino, ma non conosciamo l’indice di gradimento invece del Pipita: che cosa deciderà di fare? I destini sono incrociati.

