Higuain alla Roma, Calciomercato: rimane alla Juve? Futuro in bilico

Calciomercato Juventus: Gonzalo Higuain alla Roma oppure no? Il futuro del Pipita è sempre più in bilico. Lui vorrebbe restare a Torino, ma il prezzo c’è.

Continua il pressing della Roma per portare alla corte di Fonseca Gonzalo Higuain. Il Pipita, infatti, è un obiettivo concreto dei capitolini ma il ragazzo sta continuando a tentennare circa il suo futuro: non vorrebbe infatti lasciare i bianconeri e, al contrario, vorrebbe restare almeno fino a gennaio per capire quale sarà lo spazio a sua disposizione all’interno della rosa di Maurizio Sarri, suo grande estimatore nonché ex allenatore ai tempi di Napoli e Chelsea.

Higuain alla Roma, Calciomercato Juventus: la formula di trasferimento

All’interno della società di Corso Galileo Ferraris si starebbe pensando ad una formula di trasferimento non a titolo definitivo, bensì con un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Pipita ed i giallorossi, però, chiedono una buonuscita da parte della Juve.

L’uscita con il Tottenham da parte dell’argentino è risultata assai convincente, ma resta da capire quale sarà davvero il suo futuro visto e considerato che anche altri attaccanti hanno un grosso punto interrogativo appiccicato addosso.

Mandzukic è il primo nome in uscita che non rientra proprio nei piani di Sarri, Dybala è stato accostato al Psg, Kean è cercato da mezza Europa ed Higuain alla Roma è una strada concreta. Insomma, in caso di cessioni di massa ci sarà da ricostruire parecchio alla Juve: Paratici dovrà cedere necessariamente qualcuno prima di compiere altri acquisti. Resta solo da capire chi sarà il prescelto.

