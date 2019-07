Juventus-Inter probabili formazioni ICC 24 luglio 2019, Singapore: Maurizio Sarri cambia cinque giocatori dal 1′ rispetto all’amichevole col Tottenham.

Juventus-Inter probabili formazioni. L’International Champions Cup 2019 è un bel banco di prova per i bianconeri che avranno modo di rodare al meglio i meccanismi di gioco offensivi e difensivi, mettendo benzina nelle gambe. La sfida con Antonio Conte, però, è molto più di una semplice amichevole: il derby d’Italia di fine luglio sarà una sfida aperta e molto sentita dai tifosi. Calcio d’inizio alle ore 13:30 italiane.

Juventus-Inter probabili formazioni ICC 24 luglio 2019: De Ligt titolare

Farà il suo esordio dal 1′, dopo uno scampolo di partita discreto contro il Tottenham, il neo acquisto bianconero De Ligt. L’ex giocatore dell’Ajax, infatti, verrà schierato al centro della difesa accanto, con tutta probabilità, a Leonardo Bonucci. Tra i pali ci sarà Szczesny al posto di Buffon, mentre i terzini saranno ancora Cancelo e De Sciglio.

A centrocampo Emre Can agirà sul centro-destra, mentre dall’altra parte altro esordio per il nuovo acquisto Rabiot: in mezzo a loro in cabina di regia agirà come sempre Miralem Pjanic. In avanti, invece, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo saranno gli esterni, con Higuain punta centrale. Proprio il Pipita, infatti, prenderà il posto di Mandzukic: segnale in vista del calciomercato?

La partita inizierà alle ore 13:30 italiane. In moltissimi la guarderanno in diretta tv, ma anche in streaming online gratis. Ecco le probabili formazioni della sfida di International Champions Cup di oggi 24 luglio 2019 Juventus-Inter.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Longo, Esposito. Allenatore: Conte.

