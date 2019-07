Calciomercato Juventus, il punto sull’attacco

Calciomercato Juventus, attacco: Maurizio Sarri valuta le punte a sua disposizione. Qualcuno dovrà partire per finanziare gli acquisti: la situazione.

Chi parte e chi resta in attacco? La Juventus quest’anno dovrà necessariamente fare qualche cambiamento là davanti, dove le prime punte sono davvero tante e non tutte rientrano nei piani di Maurizio Sarri e della società.

Calciomercato Juventus attacco: Higuain e Mandzukic sacrificabili, Dybala in forse

Al momento i bianconeri possono contare su 5 attaccanti “puri”, anche se almeno un paio di loro verranno utilizzati come esterni o, al più, trequartisti: Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala e Moise Kean.

Se CR7 è considerato pressoché intoccabile, gli altri a seconda delle circostanze che il calciomercato Juventus metterà di fronte alla società, potrebbero essere o meno sacrificati.

Il nome numero uno sulla lista dei partenti è Gonzalo Higuain: il Pipita continua a rifiutare offerte poiché vorrebbe rimanere a Torino, ma per lui la società ha piano ben diversi, sebbene sia stato suo il primo gol della stagione.

Il secondo della lista è Mario Mandzukic, con il croato che non farebbe muro per una sua possibile cessione ma, allo stesso tempo, di offerte concrete non ne sono arrivate. I bianconeri non vorrebbero lasciarlo partire ma, anche per una questione anagrafica, tutti in società si stanno convincendo a valutare per lui soluzioni estere.

Il terzo profilo è quello di Paulo Dybala. La Joya tra tutti questi sarebbe colui con il quale Paratici potrebbe compiere una plusvalenza importante. Dopo una stagione sottotono l’argentino ha voglia di riscatto e potrebbe provare un’esperienza altrove: il Psg è alla finestra soprattutto grazie a Neymar.

L’ultimo nome è quello di Moise Kean, il quale presenta il nodo legato al rinnovo di contratto in scadenza nel 2020, ma la Juventus è sempre più convinta di voler puntare su di lui e, per questo, ha rifiutato tutte le offerte.

