Calciomercato Juventus: quattro giocatori ai saluti

Calciomercato Juventus: quattro giocatori stanno per lasciare Torino per essere ceduti altrove. Si muove il mercato bianconero in uscita: Paratici accelera.

La Juventus è la regina di questo mercato sia in entrata che in uscita. L’obiettivo è quello di arrivare a Lukaku, magari inserendo Dybala nell’affare, ma ci sono 4 giocatori che proprio non rientrano nei piani di Maurizio Sarri e dei bianconeri. Ecco il loro futuro.

Calciomercato Juventus: quattro cessioni inaspettate

La prima riguarda Sami Khedira. Il centrocampista potrebbe lasciare Torino per una questione di ringiovanimento della rosa, con il Fenerbache che nelle ultimissime ore sembra essersi fatto sotto di nuovo per portarlo in Turchia.

Il secondo nome è sempre a centrocampo e riguarda Blaise Matuidi. Il francese ex Psg è corteggiato da tempo dal Monaco, ma i 30 milioni di euro chiesti da Paratici alla società monegasca spaventano e non poco. Nelle prossime ore ci saranno novità.

Il terzo nome è quello di Daniele Rugani, che è sempre più corteggiato dall’Arsenal. Il difensore centrale, dopo l’arrivo di De Ligt, rischia di trovare sempre meno spazio soprattutto de Demiral confermerà la sua crescita esponenziale.

L’ultimo nome è Luca Pellegrini, per cui si sta cercando di trovare una sistemazione in prestito ma in Serie A: su di lui ci sono fortissimi gli interessi di Cagliari e soprattutto Sassuolo con cui la sinergia di calciomercato potrebbe continuare.

Infine, una parentesi su Mattia Perin dopo il fallimento delle viste mediche col Benfica: il ragazzo è stato avivicinato dal West Ham ma la prima offerta non convince né il giocatore né tanto meno i bianconeri. Il suo futuro è in bilico.

