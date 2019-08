Paulo Dybala finisce in tribunale: che cos’è successo? La Juventus ora ha il mercato bloccato: il Manchester United fa un passo indietro.

Ci sono problemi davvero inaspettati per Paulo Dybala, che con tutta probabilità finirà in tribunale per una vicenda legata ai suoi diritti d’immagine. Il fatto risale a due anni fa e, per questo problema, la Joya potrebbe non trasferirsi al Manchester United e bloccare il calciomercato della Juventus.

Dybala blocca calciomercato Juventus: problemi coi diritti d’immagine

La vicenda risale all’agosto 2017 quando l’argentino classe 1993 ha deciso di rescindere unilateralmente il suo contratto che lo legava a Star Image, società multinazionale che cura e detiene i diritti d’immagine di moltissimi personaggi famosi tra cui proprio l’ex Palermo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, proprio questa società ha presentato presso il Tribunale di Parigi un arbitrato in cui chiede un risarcimento milionario al ragazzo ed al suo entourage: 40 milioni di euro. Ma non solo: in questo momento i suoi diritti d’immagine sono assolutamente bloccati e questo è un bel problema per tutti coloro che vorrebbero acquistare il ragazzo numero 10 bianconero.

Insomma, Dybala finirà in tribunale per i suoi diritti d’immagine: la Juventus adesso ha una bella gatta da pelare tra le mani. Il calciomercato potrebbe clamorosamente bloccarsi e non per sua volontà. Oggi, intanto, ci sarà l’incontro con Sarri ed il suo futuro potrebbe essere già più chiaro.

