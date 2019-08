Lukaku per Dybala, Calciomercato Juventus: maxi plusvalenza per la Joya

Lukaku per Dybala è lo scambio dell’estate di calciomercato tra Juventus e Manchester United. I bianconeri farebbero una maxi plusvalenza.

Continua ad oltranza la trattativa per portare a termine lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku: Juventus e Manchester United continuano a trattare nonostante l’inserimento dell’Inter per la Joya che tuttavia è visto più come un rallentamento piuttosto che un vero e proprio problema dalle parti.

In molti si sono chiesti a chi convenga di più effettuare questo scambio, se alla Vecchia Signora o ai Red Devils. Dal punto di vista economico, però, non ci sono dubbi.

Dybala per Lukaku, Calciomercato Juventus: plusvalenza in arrivo

Se guardiamo dal punto di vista del bilancio, infatti, i bianconeri metterebbero a referto una maxi plusvalenza davvero importante: a causa dell’ammortamento del suo cartellino, infatti, la Juve segnerebbe un plus di 17 milioni di euro da scrivere a bilancio.

Non si può dire lo stesso per la compagine inglese che soltanto 3 anni fa ha pagato il ragazzo qualcosa come 85 milioni di euro. Al momento, però, ciò che conta di più è il lato tecnico, quello del campo.

I bianconeri, infatti, necessitano al più presto di una nuova prima punta di peso ma allo stesso tempo d’esperienza e già pronta a livello europeo. L’addio di Kean era necessario, così come quello di uno tra Higuain e Mandzukic.

Lo scambio Dybala per Lukaku, insomma, gioverebbe ad entrambe le compagini, anche se i problemi rimangono: l’entourage della Joya vuole un sensibile aumento dell’ingaggio per lasciare Torino, i londinesi gliel’hanno proposto ma più contenuto.

Discorso diverso invece per l’ex Chelsea che avrebbe accettato in toto la nuova destinazione alla corte di Maurizio Sarri. Insomma, lo scambio tra la Joya ed il belga classe 1993 è sulla buona strada, ma non tutti i tasselli sono ancora al loro posto.

