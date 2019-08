Paulo Dybala a Torino, il calciomercato Juventus si infiamma anche se il calciatore al momento vuole rimanere a Torino.

TuttoJuve racconta come l’argentino sia arrivato in Italia dopo la fine delle vacanze, visto che è stato a lungo fuori dopo la Coppa d’America giocata con l’albiceleste. Oggi dovrebbe parlare alla Continassa con Maurizio Sarri per capire come andranno le cose.

Dybala a Torino, Calciomercato Juventus: oggi confronto con Sarri

C’è sempre il Manchester United nel suo futuro con lo scambio di Romelu Lukaku che sembrava fatto fino a poche ore fa. La Joya ribadirà la volontà di rimanere a Torino, ma probabilmente non sarà accontentato dalla società.

Difficile capire quello che dirà Sarri che probabilmente potrebbe fargli fare il percorso fatto da Dries Mertens a Napoli schierandolo nel ruolo di falso nove. Sono però tutte supposizioni, bisogna aspettare di vedere come si evolveranno le cose nelle prossime ore.

